20 años sin Raúl Tellechea: el caso que atravesó a los sanjuaninos por una desaparición en plena democracia

viernes, 27 de septiembre de 2024 17:59

Mariana Tellechea tenía 26 años, a punto de cumplir 27, allá por junio de 2004, en una reunión familiar en la que se reunió con sus hermanos Gonzalo, Rodrigo y Mauricio, con Raúl Tellechea y su nueva pareja, Natalia Hobeika.

Estaba en plena mudanza de Córdoba a Buenos Aires. "Él estaba muy contento de estar con sus hijos y con su nueva pareja en una relación de armonía", dijo Mariana al Diario La Provincia y agregó: "Ese día caracterizó mucho la personalidad de mi papá; era una persona sumamente divertida, de muy buen humor, y ese fue un día de risas".

En este sentido, expresó: "Los mejores recuerdos que tengo con mi papá son de juegos y risas. Cuando fui más grande, jugábamos con palabras; el humor siempre fue lo más resaltante y lo más presente en el vínculo", recordando aquel Día del Padre, antes de su desaparición el 28 de septiembre, hace 20 años. Ese fue el minuto cero para comenzar una etapa oscura en la vida de la familia, que a dos años del inicio del juicio encuentra una luz con la firme convicción de que se haga justicia. La próxima semana comienzan los alegatos antes de la sentencia a los acusados de desaparición forzada, que esperan que se resuelva sobre la pena máxima.

"La época en que la causa estuvo en la justicia provincial, del 2004 al 2011, fue la etapa más oscura y desesperanzada", manifestó la entrevistada, con la certeza de que si no hubiera salido de ese ámbito, nunca se habría llegado a juicio por la desaparicion del ingeniero. Era empleado de la mutual de la UNSJ en aquel momento y cuyos principales acusados son sus ex compañeros de trabajo. "No iba a avanzar porque no había independencia entre el gobierno provincial y la justicia", dijo.

Evocó aquel momento en el que la lucha era más social que judicial, con las marchas de los primeros años, caracterizadas por el apoyo de la gente. "Miro hacia atrás y me parece increíble cómo nosotros, los hijos del grupo, todos por Raúl y toda la gente de la sociedad que nos ha apoyado, hayamos podido sostener esta llama encendida durante dos décadas completas", manifestó.

Esa movilización, aseguró, estuvo a la altura de las convicciones que siempre los movieron. Incluso, cuando tuvieron poca fuerza, se sintieron renovados en esperanza luego de cada marcha. "En 20 años, la cantidad de estados emocionales por los que hemos pasado, los golpes que hemos recibido y los obstáculos que nos han impuesto. Terminábamos cada marcha con tantos abrazos, tanto consuelo e impulso. Nos decían: 'Vamos, chicos, arriba, ustedes pueden, hay que seguir'. Nunca me voy a olvidar. Eso te impulsa y te renueva la fuerza".

Recordó además aquel momento en la pandemia, cuando, junto a su hermano Gonzalo, salieron solos a la calle con una imagen de su padre, cuando había restricciones por los contagios. "Fue una decisión difícil decidir si hacíamos convocatoria o no. No podíamos responsabilizarnos por la conducta que pudieran tener las otras personas", explicó. "Decidimos no hacer una convocatoria; sabíamos que podría traer conflicto. Ese nunca fue nuestro sello, que es una manifestación pacífica, rotunda, estable y perdurable en el tiempo, sentar memoria y hacer historia, que el caso no quede olvidado". Al respecto subrayó que fue una buena decisión: "Explotaron las redes sociales".

El caso también fue la inspiración de artistas, entre ellos Fabricio Montilla, una banda de rock fusión, Mamá Perfecta, y una sanjuanina que hicieron producciones referidas a Raúl Telechea. "Eliana Feminía presentó un proyecto donde se hicieron obras de mosaico fotograbadas donde nosotros mismos escribimos frases con el rostro de mi papá y fueron pegadas en las puertas de distintas casas e instituciones", contó.

"Músicos, cantautores que se han sentido inspirados por la causa y me parece maravilloso. Esa es una forma más de manifestación social. Esto tuvo muchísimo valor cultural", completó.

A los siete años de que se iniciaron las investigaciones, la causa da un giro favorable al pedido de justicia de Telechea, cuando pasa a la justicia federal. "Con los nuevos abogados y el cambio del código procesal penal de la justicia, se renovaron completamente las expectativas. Tuvimos momentos difíciles en la federal, pero desde el día uno fue otra historia", aseguró.

A pesar de que este capítulo se cierre, reflexionó: "Ha sido un proceso muy duro porque hay mucha remoción de la historia familiar, de la vida de mi papá, de lo que pueden haber sido sus últimos días de vida. Lo que nos ha sostenido en pie es la expectativa de justicia".

Por último, reconoció que las juezas tienen una tarea difícil a la hora de dictar sentencia: "Lo complejo es poder analizar la prueba sabiendo que el delito se trata de ocultamiento. En la justicia provincial se perdieron siete años en los que se habría podido producir mucha prueba. Por ejemplo, con las intervenciones de teléfonos; a nosotros, los hijos, nos tuvieron intervenidos los teléfonos por años".