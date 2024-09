Nuevo Hospital Tomás Perón: ya moviliza a los iglesianos y se enfrenta a nuevos desafíos

jueves, 26 de septiembre de 2024 00:00

El Hospital Tomás Perón de Iglesia dio un paso significativo con la inauguración de su nuevo edificio, un avance que promete mejorar la atención médica en la región. Con el nuevo espacio llegan también nuevos desafíos: cómo ir haciendo frente a mayores demandas; que los residentes de Iglesia prefieran utilizar los servicios del hospital en lugar de trasladarse a Jáchal o la Capital, y ampliar el equipo médico con especialidades.

El nuevo hospital cuenta con un diseño moderno y una ampliación de su capacidad de internación, pasando de 12 a 18 camas, con la posibilidad de adaptarse hasta 57 en situaciones de emergencia. Además, incluye un área de triage, un consultorio de atención diurna y consulta espontánea. Está la guardia con tres camillas y todo el equipamiento de primeros auxilios, traumatología, servicio de esterilización, sala de mamografía con un equipo de última generación, sala de ecografía, consultorio de kinesiología con aparatología, 11 consultorios de atención por especialidades, fonoaudiología y cardiología. También hay aparatos para ergometrías y un laboratorio equipado para diagnósticos complejos como detección de un infarto de neocardio o medición de enzimas. La incorporación de tecnología de última generación, es un avance crucial para la atención local.

"Está todo el personal muy contento, muy emocionado. Es algo muy bueno e importante, ya que tener y contar con este tipo de edificio y de equipamiento hasta les aumenta la autoestima al personal del hospital, que venía trabajando en un hospital muy lejito, muy decadente", expresó el director, Daniel Carbajal, a Diario La Provincia SJ.

A pesar de las mejoras, uno de los desafíos más importantes es atraer a la población local. "Hoy estamos viendo una demanda de mayor cantidad de personas, muchos tienen que ver con que quieren conocer el hospital y se acercan para hacer alguna consulta", agregó su director destacando que aún es temprano para evaluar el cambio en la afluencia de pacientes. La dirección está enfocada en establecer una atención preventiva para resolver problemas de salud antes de que se conviertan en emergencias.

CON LA MIRADA EN MÁS PERSONAL DE SALUD

Un gran reto que enfrenta el hospital es el personal especializado. "Todos los días tenemos la atención de médicos de la guardia, médicos de familia. Por momentos yo me pongo a atender, a veces cuando tengo tiempo y puedo ocupar un consultorio también salgo a atender, no solo en el hospital sino en los puestos sanitarios también", reconoció Carbajal. A pesar de contar con 148 trabajadores, la necesidad de más médicos, especialmente en especialidades críticas, sigue siendo un verdadero desafío.

"Siempre nos quedamos cortos en cantidad de personal de salud. Ése es un problema que tiene la periferia, Iglesia, Jáchal, Calingasta. El especialista no quiere venir a la periferia y nosotros no podemos obligar a que vengan a atender", señaló el director subrayando que muchos especialista prefieren quedarse a trabajar en la Capital de San Juan y no viajar a la periferia para dar sus servicios. "Ésa es la barrera que hay que vencer, primero encontrar al especialista y segundo que quiera venir", reconoció.

El director mencionó la importancia de aumentar el número de médicos de guardia, de uno a dos por día, así como la incorporación de nuevos especialistas, como un oculista y dos pediatras, para atender la creciente demanda de la población.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

De la mano del compromiso con la comunidad, se está trabajando en sumar más profesionales de la salud. "La idea es que la Guardia Médica pase de tener un médico por día a tener dos y eso sería un gran paso para nosotros. La mayoría de los que trabajan acá son iglesiano pero los médicos son de Capital", afirmó Carbajal. Además, el hospital está comprometido en gestionar las necesidades de la comunidad a medida que se identifican.

El camino por recorrer es largo, pero con la nueva infraestructura y un enfoque en la calidad de atención, el Hospital Tomás Perón tiene el potencial de convertirse en un referente en salud para la región.