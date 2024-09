La Fiesta del Sol tendrá una reversión de la canción "La Estrella de los Andes"

jueves, 26 de septiembre de 2024 10:30

La nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol se palpita entre los sanjuaninos. Desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, el predio del Estadio del Bicentenario convocará al público para vivir "Somos energía".

La máxima celebración local, que este año contará con una nueva sede y formato, traerá una de las canciones oficiales que dejó huella en los sanjuaninos. Se trata de "La estrella de los Andes" que, en esta oportunidad, será una reversión con nuevas voces.

Guillermo Barros fue el encargado de la producción general y comentó que esta iniciativa "significa todo un desafío en lo que refiere a la reproducción y volver a hacer una propuesta artística de esta canción".

En esta apuesta, Andrés Cantos y Eli Domínguez fueron las voces que pusieron el renovado toque marcado por el dinamismo, respetando la misma melodía, armonía y letra.

Esta reversión "es volver a instalar la canción y también hacerla representativa de la fiesta", agregó el productor general.

Cabe destacar que esta instancia contó con un proceso a través del cual quedó plasmada una producción con un gran espíritu de entusiasmo por parte de las personas que intervinieron con un alto profesionalismo artístico.

Luego de este trabajo netamente local, "La estrella de los Andes" volverá a sonar en vivo en la Fiesta Nacional del Sol de la mano de grandes cantantes, quienes harán llegar al público este tema musical emblemático de la comunidad.

Sobre la canción

"La estrella de los Andes" fue presentada, por primera vez, el 19 de diciembre de 2008. En esa ocasión, estuvo interpretada por Milli Yacante y Daniel Ahún.

La letra, fue escrita por Hebe Andraca y María Daniela Luna, mientras que la música por Esteban Vega y Rolando García Gómez.

La letra

Por cada paso en mi tierra surge un suspirar,

me acompaña el eco de su música detrás.

Me rodean las montañas al caminar,

Y los verdes brotes que fragancias me dan.

Se alegran los sembrados cuando ven salir el Sol,

y siempre esperan agua fresca como bendición

Envuelve con su suave brisa cada rincón,

y sus viñedos al paisaje pintan de color.

(Estribillo)

Es la estrella de los Andes, una luz de inmensidad,

Está brillando San Juan, de los hombres el hogar.

Brillará por que siempre sale el Sol,

la estrella de San Juan.

El fruto de mi tierra endulza nuestro paladar,

Conquista con sus dones y talentos sin igual.

Al que visita nuestra tierra brinda su pan,

sus brazos se abren a los pueblos que buscan un hogar.

(Estribillo)

Al pasar recuerdos dejarás,

tus sueños nacerán tan llenos de verdor,

y verás cómo a la soledad el viento soplará

y un canto entonarás