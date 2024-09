Estafas con lotes y ventas irregulares: aseguraron que hay casos en todos los departamentos de San Juan

jueves, 26 de septiembre de 2024 08:03

Tras conocerse casos de estafas con lotes en Médano de Oro y en Santa Lucía, se comprobó que en todos los departamentos de San Juan hay damnificados. En ello, Planeamiento y Desarrollo Urbano intensificó su campaña con municipios y con colegios profesionales para que los sanjuaninos verifiquen el estado legal de los terrenos antes de tomar la decisión de compra y que el sueño de la casa propia se convierta en pesadilla.

“Estamos en conocimiento de muchos loteos que fueron vendidos o comercializados y están en una situación irregulares, no legales y otros están en proceso de regularización porque sí fueron aprobados. En su mayoría, tienen deficiencia de papeles y condiciones y están mal gestionados. Nos pusimos en contacto con los colegios profesionales y con municipios que, en un primer momento eran algunos y ahora, podemos decir que todos registran estos problemas”, expresó el director de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Federico Manini a Diario La Provincia SJ

Destacó que desde algunos municipios se acercaron a Planeamiento para definir cómo proceder. “Hemos armado un equipo en nuestra área y estamos poniéndonos al tanto, informándonos e informando de este tipo de casos con terrenos y le damos un servicio al profesional o al propietario. El que quiera venir a preguntar sobre algún terreno o alguna parcela que quiera comprar o que ya haya comprado nos puede aportar los datos que tiene y le informamos la situación en la que se encuentra”, dijo.

Para los propietarios, los problemas surgen cuando necesitan pedir permisos para instalar servicios y por ello, los municipios son la primera alarma que se activa. “Lo primero que necesitan es el servicio de agua o electricidad y donde van primero es a la municipalidad. Allí detectan que no son terrenos aprobados y se comunican con nosotros, que podemos verificar en qué situación concreta están: si no han sido aprobados o están en proceso de ser aprobados y qué requisitos se les ha dado para hacer los terrenos o subdivisiones", detalló.

Las complicaciones que se presentan son varias y en ello, se presenta una ituación particular. “Tal vez un terreno que no ha sido para nada presentado u hay otros terrenos que son comprados, pero sólo una parte del él, no el lote en sí y al momento de escriturar cada lote, no pueden hacerlo. Esto es lo que sucede con los condominios".

Manini ahondó en esto que trajo muchos dolores de cabeza a quienes creyeron tener su lote listo para escriturar pero la subdivisión, a nivel legal no existe. “En ocasiones son son loteos que están aprobados, pero con terrenos de 600 m2 y se le vende a sanjuaninos un terreno de 200 m2 dentro de ese loteo. Entonces ahí ya está comprando un condominio. Entonces, si quiere construir ahí, no lo va a poder nunca escriturar a su nombre porque no le pertenece solo a él”, aclaró.

Con ello, no pueden, tampoco, cumplir con los requisitos que Planeamiento les da. “Para la factibilidad, cuando uno va a construir debe tener en cuenta la cantidad de superficie que puede construir, las distancias a los linderos y varios requisitos más. Pero se otorgan una vez a todo el lote y si alguien ya construyó dentro de él, la superficie, el polo o el factor de ocupación ya fue ocupado, entonces ahí se dan cuenta que lo que han comprado no es lo que ellos pensaban”, resaltó.

Estas situaciones registradas generalmente afectaron a particulares y en Planeamiento no tienen registro que hubiera inmobiliarias involucradas. “Los factores que pueden llevar a los sanjuaninos a comprar los lotes, sin estar en regla, son varios: puede ser el precio, la ubicación, pero sobre todo la falta de información y el exceso de confianza y de buena fe. Uno debería saber que tiene que verificar el estado legal de lo que está comprando pero actualmente, no se da cuenta en qué fraude está cayendo. Entonces, uno va y compra de buena fe, pero el que le vende no lo hace de buena fe”, destacó Manini.

En ello, el funcionario destacó la campaña de información que se realiza para que los sanjuaninos tiendan a verificar la situación del lote o parcela que le interesa, antes de tomar una decisión.

“Pedimos que la gente se informe, que vengan a Planeamiento, que vayan al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Corredores Inmobiliarios a sacarse dudas. La información es totalmente gratuita, no se cobra nada y les permitirá hacer una inversión segura. Uno hace un esfuerzo grande para poder comprarse un terreno para hacer su casa. Si cae en un fraude, sólo queda el camino de la justicia”, expresó.

Qué información se necesita para verificar un lote

Manini destacó que los sanjuaninos pueden llevar varios datos para constatar la condición del lote.

Esto es: una foto del cartel de venta del lote con detalles de la oferta, una nomenclatura catastral, un nombre y una ubicación. “Con cualquier tipo de información que tenga, nosotros lo buscamos, lo registramos y le damos información. Incluso si no tuviéramos el lote registrado, nos sirve para tomar conocimiento de lo que se pretende hacer”, señaló.