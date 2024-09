El día que la Virgen de Fátima "lloró" en San Juan y las lágrimas fueron analizadas en laboratorios

sábado, 21 de septiembre de 2024 09:45

El 13 de mayo del 2016, la comunidad católica se vio movilizada por un hecho que muchos definieron como una "un mensaje". La Virgen de Fátima, ubicada en el Jardín de Infantes JINZ Dulce Corazón de María dependiente de la Parroquia Nuestra Señora de Andacollo, en Rawson, lloró y las lágrimas sorprendieron a muchos. El 8 de septiembre de aquel año, el hecho se repitió y desde el Arzobispado decidieron tomar muestras de esas gotas para analizar de manera científica.

Los estudios en los laboratorios realizados en Buenos Aires arrojaron que no había ADN en esas gotas, es decir no había una célula humana que se pudiera determinar. De esta forma no hubo explicación científica y dichos estudios no arrojaron resultados que permitieran explicar por qué se daba esta situación cuando no había ningún factor externo que lo produjera.

Tras recibir aquellos estudios, la Iglesia Católica de San Juan definió aquella situación como una "expresión de fe" que ocurrió en fechas significativas. Es que el 13 de mayo del 2016 se celebra el día de la Virgen de Fátima, advocación que representa dicha imagen y el 8 de septiembre, es la fecha que se conmemora la natalidad de María. Tras estas dos situaciones, luego se dio una tercera que fue el 1 de marzo del 2017, cuando se realizaba el Miércoles de Cenizas, fecha que aquel año comenzó la Cuaresma.

"Es una manifestación de Dios a través de María", dijo el padre Alfredo Ariza en aquella última ocasión y destacó que podía "o no ser milagro, en muchas oportunidades se produjeron milagros pero algo Dios nos quiere decir".

"Científicamente no hay explicación y no se puede decir que es un hecho milagroso porque no lo sabemos, pero sí una manifestación que se repitió tres veces en momentos muy especiales", destacó en el 2017.

La imagen forma parte del patrimonio de la institución desde el 13 de mayo del 2015, fecha que llegó exclusivamente desde Fátima a San Juan y fue entronizada en el jardín de la escuela.