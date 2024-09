Neumáticos en San Juan: aseguran que los precios bajaron más del 30% y las ventas se reactivaron

viernes, 20 de septiembre de 2024 07:37

En lo que va de este 2024, los referentes abocados al rubro de ventas de neumáticos aseguraron que transitan un panorama alentador en lo que respecta a demanda. Vale destacar que el año pasado (2023) el panorama que transitaron fue complejo y los aumentos que registraron eran fuertes.

En este escenario, Diego Palacios de Neumáticos Diego Palacios, sostuvo que los precios lograron estabilizarse. "En cuanto al año pasado, en este 2024 el panorama es un poco mejor ya que no hemos tenido aumentos", sostuvo el referente en el tema a Diario La Provincia SJ.

En la misma línea destacó que esté 2024 registraron una baja del precio de alrededor del 40% en valores de los productos. Eso hizo que se incrementen las ventas. Además, destacó que los bancos también están brindando planes de pagos de 3/6 cuotas sin interés con algunas tarjetas. Esas promociones están haciendo que se generen ventas. "El panorama de a poco se va acomodando. Tratamos de ser optimistas y creemos que será mejor que lo que hemos venidos teniendo. A medida que van pasando un poco los meses, la gente se va animando a hacer gastos", sostuvo.

En lo que respecta a los medios de pagos más demandados, lo más utilizado es la tarjeta de débito y apuestan por promociones, también hay sanjuaninos que buscan pagar de efectivo.

"Notamos que la gente está buscando precios. Antes buscaban productos y marcas específicas. Hoy buscan precios", resaltó. Y agregó que un neumático rodado 13, lo más común, parte desde los $80 mil aproximadamente en adelante dependiendo la medida y demás.

Palacios remarcó que no hay faltantes, pero si registraron algunas demoras en medidas puntuales, pero no es el mismo escenario que tuvieron años anteriores en lo que respecta a faltantes de mercadería.

El sanjuanino destacó que el aumento en las ventas fue de un repunte del 40%. "Las expectativas son buenas. Una de las marcas con la que trabajamos nos están impulsando con algunas promociones especiales. Estamos buscando llegar con un buen producto y precio aprovechando la época fuerte", cerró.

Por su parte, Oscar Rojas, de Gomafe, sostuvo que "con respecto a las ventas mejoró un poco. La misma competencia genera descuentos. Lo bueno es que se abrieron más los plazos antes era de contado únicamente ahora están dando 30, 60 y hasta 120 días. Ese mismo descuento, lo aplicamos al precio del púbico, por eso estamos vendiendo más. Tratamos de mantener ofertas, estás más tranquilo el mercado y se está vendiendo un poco más”.

El referente con varios años en el rubro aseguró que “en nuestro caso estamos trabajando bien porque tenemos la otra opción de que si no puede poner nuevas tiene usadas”. Y agregó que “hay que apuntar y centrarse a brindar descuentos. Las gomas bajaron $30 mil a $40 mil, de valer $100 mil ahora valen $60 mil. Hay que fijarse, mirar y consultar, no se deben quedar con un solo presupuesto”. Rojas comentó que los sanjuaninos están apostando tanto a rodados nuevos como usados, “hay medidas que no están entrando porque son caras y si no consiguen en el momento salen a buscar usadas”. Las medidas que no están entrando son puntualmente la 18 para los autos de gama y aseguró: “las medidas que son caras no las traemos porque no se venden”.

Actualmente, un neumático de rodado 13 para un 147 ronda los $70 mil a $80 mil nuevas, usadas vale la mitad. Un neumático rodado 14 ronda los $100 mil a $120 mil, una rodado 15 están $120 mil a $110 mil. “Las gomas de camioneta también bajaron mucho”, aseguró. En lo que respecta a gomas para Toyota Hilux ronda los $300 mil a $280.

“Somos muy positivos, apuesto a crecer y apuesto por este país”, aseguró el referente de Gomafe. “Este país da para seguir luchando porque tiene para crecer”. Actualmente, reciben todos los medios de pagos .