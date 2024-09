Supermercadistas sanjuaninos aseguraron que aumentó 70% el pago con tarjeta de crédito

lunes, 2 de septiembre de 2024 09:26

Supermercadistas sanjuaninos destacaron que, desde que se estabilizó "la línea de precios" que venían aumentando, el escenario es muy distinto en comparación a lo que fue hace unos meses. "Empieza a jugar mucho el tema de la competencia". Así lo confirmó Mario Gee, de la Cámara de Supermercadistas de San Juan.

"Desde el 15 de agosto a ahora están los mismos precios y pueden llegar a conseguir algunas cosas más baratas. Los productos perecederos y algunos no perecederos tienen fecha de vencimiento. Acá se trabaja mucho con el tema del vencimiento. Las ventas no se activan, pero no es porque el señor comerciante esté haciendo mal las cosas; las ventas están flojas porque el cliente no tiene para comprar. El fin de semana se notó un poco el movimiento", sostuvo Mario Gee, de la Cámara de Supermercadistas de San Juan, a los micrófonos de Radio Colón.

En cuanto al aumento con el pago de tarjetas, Gee expresó que alrededor del 70% opta por el pago con tarjetas de crédito, billeteras virtuales, entre otros. "La lucha que tenemos todos los comerciantes es que cada vez estamos asumiendo más los recargos de una tarjeta. Hoy por hoy, si no tenemos un medio de pago con alguna promoción de tarjetas, estamos en el horno", aseguró.

Por otro lado, el referente en el tema sostuvo que "todo lo que sea de quita de impuestos será bienvenido".