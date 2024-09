El Gobierno se reunió con ATAP: ofrecieron una nueva propuesta y aseguraron que no aumentará el boleto

lunes, 2 de septiembre de 2024 10:44

La ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó que se han mantenido encuentros con las empresas. Las autoridades ofrecieron un aumento en los subsidios de 600 millones de pesos. En este contexto, resaltó que "consideramos que es un número justo que permite asegurar la masa salarial".

Palma comentó a la prensa que "creemos que tiene que haber responsabilidad. Estamos manteniendo encuentros, sacando los números como corresponde y vamos a seguir con los encuentros y el diálogo. Nuestra intención no es abrir una batalla campal con las empresas, pero nosotros tenemos que defender a los usuarios y también a los intereses de la provincia". En la misma línea, expresó que no hay una fecha límite para las negociaciones; siempre están en conversaciones y buscan que las empresas cumplan.

La referente en el tema sostuvo que las empresas pidieron 1.600 millones de pesos más. "No consideramos que se encuentre justificado", remarcó. Y agregó que "nosotros creemos que vamos a llegar a un acuerdo. Entendemos que hay que aumentar el subsidio porque aumentaron los sueldos y las empresas no pueden hacer frente a eso. Pero también entendemos que tenemos que llegar a un acuerdo porque no podemos aumentar el subsidio en un porcentaje tan elevado como se está pidiendo y tampoco queremos aumentar el boleto actualmente".

Sobre un aumento en los boletos, la ministra de Gobierno aseguró: "este mes no vamos a aumentar el boleto".