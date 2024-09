Agustín, el sanjuanino que puso una lomoteca y la rompe en las redes con sus promos en Lengua de Señas

jueves, 19 de septiembre de 2024 15:07

Agustín Navas es miembro de la comunidad Sorda de la provincia de San Juan, que tomó una valiente decisión al abrir su propio negocio, rompiendo todos los esquemas establecidos. Inició su emprendimiento de comidas rápidas y lo está promocionando en redes sociales utilizando la Lengua de Señas Argentinas.

La idea nació de la necesidad de comenzar a generar ingresos, ya que muchas personas con su condición se ven en dificultades para conseguir empleo estable. Después de aprender en el negocio de su tío, tomar diferentes cursos y trabajar en varios lugares, decidió dar un gran paso que sirve de inspiración para otros.

“Yo trabajo solo, soy el único dueño del salón”, afirmó con determinación Agustín a Diario La Provincia SJ. Pese a esto, no escatimó en agradecimientos a todos los que le dieron una mano: “mi familia me apoyó con esta idea; mi mamá me prestó un poco de dinero, mi tío me dio herramientas y mi abuela me prestó el salón”, explicó. El negocio queda en las inmediaciones de calle Juez Ramón Diaz e Ignacio de la Roza en Capital.

A pesar de haber completado su secundaria y una diplomatura en asistente administrativo, los obstáculos persistían. “Antes trabajé en varios lugares, como en el local de mi tío, donde hacía pizzas y controlaba los pedidos”, dijo. También reveló que trabajó en depósitos de algunos locales, fue repartidor en Pedidos Ya con su bicicleta y conductor de Uber con su auto.

El camino hacia su emprendimiento no fue fácil. “Decidir emprender fue complicado porque hay muchos gastos. Los servicios son caros”, reconoce. Sin embargo, su pasión y determinación lo llevaron a utilizar Instagram y otras redes sociales para promocionar su negocio. “La comunidad de sordos comparte en sus estados, y amigos oyentes me ayudan con subtítulos”, añade.

Para hacer accesibles sus redes, cuenta con intérpretes que lo asisten en la comunicación, le ayudan con las herramientas de edición y le prestan su voz para los videos que comparte en redes sociales.

En San Juan, es el único lugar con estas características: “no hay muchos locales como el mío en San Juan. En Buenos Aires hay algunos, pero aquí somos pocos”, comentó. El menú es el más sabroso de la provincia, con opciones variadas y la especialidad de la casa.

Agustín también animó a otros miembros de la comunidad sorda: “no es fácil, hay que cuidar el dinero y ver los gastos, pero se puede emprender en cualquier rubro, haciendo pizza, vendiendo ropa o zapatillas”, dijo. Su objetivo es que su local crezca y mejore con el tiempo. “Quiero expandirme como emprendedor y hacer algunos arreglos”, concluyó con optimismo el entrevistado.