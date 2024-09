La UCC medirá la pobreza en San Juan en articulación con la UCA

lunes, 16 de septiembre de 2024 16:56

San Juan medirá la pobreza en San Juan de acuerdo a los parámetros del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Así lo anunció el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, este lunes y destacó el logro para obtener un mapa de la realidad provincial como contribución de las políticas públicas.

"Lo que tiene de iluminador el último informe de la UCA es que tiene 20 años haciendo seguimiento de la pobreza en Argentina. No es una foto, sino una película en la que hay familias que vienen desde generaciones repitiendo episodios de pobreza. Lo cual nos hace prever que si no hay una intervención directa y concreta como políticas públicas, esto se seguirá repitiendo. Esto pasa en educación también", expresó Monseñor Lozano en una entrevista en el canal Telesol.

Y destacó que "desde la Universidad Católica de Cuyo hicimos, ya hace dos años, un acuerdo con el Observatorio Social de la UCA para tener también en San Juan nuestras propias cifras y con la misma metodología para que nos permita hacer igual estudio comparativo y aprovechar también la experiencia que ellos tienen. En pocas semanas haremos una presentación de nuestra región y de nuestra provincia en concreto".

Lozano puso en valor la contribución que este estudio puede hacer al gobierno provincial y municipal, a la hora de la toma de decisiones y de implementar programas. "Lo que busca este informe a nivel nacional, como el que tenemos en elaboración nosotros, es ofrecerlo como una herramienta a quienes tienen la elaboración de las políticas públicas. No sólo al gobierno sino a las organizaciones sociales como los sindicatos y otros partidos políticos para que tengamos un insumo que vaya más allá de la opinión "del me parece mucho o poco". Es decir, que veamos los elementos más dramáticos en las carencias. En algunos casos es el no contar con cloacas o sanitarios y en otros, no tener la alimentación adecuada y con la frecuencia adecuada para niños y adolescentes, etc", manifestó.

Sobre qué perciben los sacerdotes en las distintas comunidades en San Juan, dio precisiones y destacó que hay realidades particulares y no generalizaciones. "Tenemos preocupaciones por el abandono escolar. Dependiendo del lugar, tiene que ver con no tener zapatillas para los niños o con el costo del pasaje; también con la dificultad de no tener servicio de comedor en la escuela. En otros, hay un avance de consumo de drogas y a su vez, nos preocupa que se naturalice el narcomenudeo. Por otro lado, se tiene conocimiento de casos de violencia familiar y chicos que no saben resolver problemas si no es con gritos o violencia, porque repiten lo que viven en la casa", sentenció.