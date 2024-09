Multas "picantes": estos son los montos por infracciones de tránsito en San Juan

viernes, 13 de septiembre de 2024 19:43

Los montos actuales de las sanciones por infracciones de tránsito han sido comunicados por el Ministerio de Gobierno. A través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que supervisa los Juzgados de Falta, se especificaron las multas correspondientes a diversas infracciones.

Infracciones por falta de licencia de conducir:

- Moto: 100 UF - $137,600

- Auto: 250 UF - $334,000

- Camioneta: 250 UF - $334,000

- Camiones: 300 UF - $412,800

- Transporte Público: 300 UF - $412,800

Infracciones por conducir bajo efectos del alcohol:

- Moto: 150 UF - $206,400

- Auto: 250 UF - $334,000

- Camioneta: 250 UF - $334,000

- Camiones: 300 UF - $412,800

- Transporte Público: 300 UF - $412,800

Otras infracciones:

- Negarse a someterse al control de alcohol en sangre: 150 UF - $206,400

- No tener la Revisión Técnica Obligatoria: 250 UF - $334,000

- No usar cinturón de seguridad: 150 UF - $206,400

- No usar casco protector: 150 UF - $206,400

- No tener seguro obligatorio: 200 UF - $275,200

- Falta de tarjeta de identificación del vehículo: 150 UF - $206,400

- Pasar un semáforo en rojo: 250 UF - $334,000

- Estacionar en doble fila: 50 UF - $68,800

- Usar el teléfono celular mientras se conduce: 50 UF - $68,800

- No sujetar el volante con ambas manos: 50 UF - $68,800

- No portar chaleco reflectante: 100 UF - $137,600