No cobro del boleto escolar: para Gobierno hay "mala predisposición" y saldrá a multar

miércoles, 11 de septiembre de 2024 12:43

El Gobierno provincial remarcó este martes que las empresas de colectivos y los choferes de las distintas líneas no deben exigir a los alumnos y docentes que renueven su credencial. La que tramitaron a principios del ciclo lectivo es válido y seguirá así hasta diciembre, mientras se logra la implementación del boleto escolar y docente en la Tarjeta Sube.

La ministra de Gobierno, Laura Palma señaló en rueda de prensa que "el gobierno tomó todas las medidas necesarias para que ningún estudiante se quede sin su boleto escolar. Y esas medidas consisten en que aquellos que no pudieron o no hicieron el trámite necesario para poder tener cargado el escolar en su SUBE, lo mismo pueden viajar con credencial. Salió una resolución, se les comunicó a las empresas y se les dijo que tenían que recibir la credencial. No obstante, hemos recibido reclamos y ya lo que nos queda es sancionar aquellas empresas que no hagan caso a las directivas que sacó el Ministerio de Gobierno".

Agregó que "los pasajeros tienen que denunciar. Hemos recibido denuncias, hablamos con los empresarios y les hemos dicho una vez más que tienen que dejar viajar a los estudiantes, con credencial o con SUBE. No queremos que le pongan palos en la rueda a la gente que necesita usar un beneficio y que les corresponde".

Detallaron que, de haber inconvenientes, los pasajeros deben enviar su reclamo al WhatsApp 264-4592210 aportando estos datos: línea, horario y número de movilidad en la que le exigieron renovar la credencial.

Pago del pasaje con SUBE Digital

Palma confirmó que el servicio de pago del boleto con el celular está vigente en San Juan y disponible sólo para quienes cuentan con un dispositivo con tecnología NFC.