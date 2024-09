Aspirantes a oficiales de Policía: en un día se postularon 500 sanjuaninos para 40 cupos

miércoles, 11 de septiembre de 2024 10:17

Este martes, la Secretaría de Seguridad anunció la apertura de las preinscripciones para aquellos sanjuaninos que deseen aspirar a convertirse en oficiales de la Policía de San Juan. La convocatoria, que estará abierta hasta el 20 de septiembre en la Web oficial de la fuerza de seguridad, tuvo 500 postulantes en un día.

El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, expresó en rueda de prensa que "hasta anoche había 501 inscriptos, hasta el punto que la página web se saturó. Es un gran respaldo de la ciudadanía esta respuesta a una carrera para formarse como Oficial durante 3 años. Se comenzaría en marzo del 2025 con una cantidad de alumnos ajustada a las necesidades y al presupuesto provincial".

La formación policial estará a cargo de manera íntegra por parte del Gobierno de la provincia, mediante convenios entre las carteras de Educación y Seguridad. "Tendremos 40 alumnos para el ciclo lectivo 2025. El formato responderá a la estrategia de formación policial, de acuerdo al perfil del Policía que se requiere", marcó.

La postulación

Es fundamental que los postulantes cumplan con los requisitos establecidos:

-Ser argentino/a, nativo o por opción

-Tener dieciocho (18) años de edad y hasta 23 años (Escuela de Cadetes) cumplidos hasta el 31 de marzo inclusive del inicio ciclo lectivo para el personal de ambos sexos.

-Acreditar la finalización del nivel secundario al 31 de marzo inclusive, previo del inicio del ciclo lectivo; a través del título o analítico provisorio.

-Acreditar antecedentes de honorabilidad, conducta personal y familiar, a requerimiento de la Sección de Reclutamiento.

-No haber sido dado de baja por mala conducta o falta de aptitudes o contracción al servicio en Institutos Educativos pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad o Fuerzas Armadas.

-No ser infractor a las Leyes de Registro Nacional de Identidad y Capacidad de las Personas.

-El Aspirante deberá reunir condiciones de excelencia psico – físicas e intelectuales las que serán valoradas en los exámenes de admisión previstos en la presente reglamentación.

-No registrar antecedentes contravencionales o judiciales.

-Tener una estatura mínima de 1,65 mts para el sexo masculino y de 1,60 mts para el sexo femenino.

Acerca de los tatuajes se informó que:

Están permitidos:

-En torso y espalda, que no sobrepasen la base del cuello, con restricciones de tamaño y cantidad. (cantidad permitida hasta 3 tatuajes)

-Ubicados cinco (5) centímetros por encima de la rodilla.

No están permitidos aquellos tatuajes que:

-Sean sexualmente explícitos.

-Expresen lenguaje vulgar.

-Sean partidarios de discriminación basadas en sexo, raza, religión, etnia o nacionalidad de origen.

-Simbolicen afiliación política o partidaria, grupos violentos, supremacías o grupos extremistas.

-Hagan alusión al uso de drogas ilegales o que sean contrarios a los valores constitucionales del país o a la Fuerza policial.

-En segmentos completos del cuerpo y/o aquellos que superen el cincuenta por ciento de este (espalda, tórax, muslo y pierna).

-Tatuajes en proceso de remoción.

Tras el proceso de preinscripción, en la siguiente etapa los candidatos deberán enfrentarse a una serie de evaluaciones, que incluirán pruebas físicas, psicológicas y de conocimientos, siguiendo un riguroso protocolo de selección diseñado para asegurar la calidad y capacidad de los futuros oficiales.

Los interesados en seguir formar parte de la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública Ciclo 2025, pueden obtener más información contactando a la línea telefónica 4231960 - 4231986 o visitando la página web https://policiadesanjuan.gob.ar/web/