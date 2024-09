Valle Fértil tuvo un brote de casos de Rotavirus: qué causó la contagiosa enfermedad

martes, 10 de septiembre de 2024 09:44

Valle Fértil registró un número de casos inusual de Rotavirus, una enfermedad que afecta al sistema digestivo, y ello configuró un brote que ya fue abordado por el Ministerio de Salud.

Claudia Gelvez, directora del Hospital Dr. Alejandro Albarracín, detalló en radio Sarmiento que "hace tres semanas aproximadamente, recibimos el alerta por parte de los médicos de guardia por muchos casos de gastroenteritis. Lo comuniqué al Ministerio de Salud y a la División de Epidemiología. Ellos activaron un protocolo de investigación para ver si estábamos presentando en el departamento un brote. Éste se caracteriza por un número inusual de casos de alguna patología infecciosa en este caso. Para la semana epidemiológica eran un montón, en comparación con el año pasado".

Fue entonces cuando se les pidió investigar más sobre síntomas, si habían tenido en los últimos siete días algún evento compartido y a qué atribuían esas personas con gastroenteritis la causa de su enfermedad. "Hubo muchos resultados: hablaban del agua, de la comida y del evento del chocolate del día del niño. En ello, la división Epidemiología junto con vigilancia epidemiológica, dentro del mismo sector y la división de Alimentos y saneamiento, visitaron el departamento y recolectaron muestras de agua en algunas escuelas de Astica y en la Villa San Agustín, también en algunas escuelas tomaron también más muestras de agua y vieron la planta potabilizadora. Ayer tuvimos los resultados que confirmaban Rotavirus".

Mientras transcurría la investigación, casi 100 vallistos transitaban cuadros de 72 horas con síntomas de gastroenteritis: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y fiebre. "Se les pidió que consultaran y que recolectaran muestra de bacteriológico y virológico,. El resultado que arrojó todo ese estudio, con más o menos una semana y media de demora, fue que el agente causal de la diarrea era un virus que se llama Rotavirus. En tanto, el estudio del agua salió muy bien y fue un dato tranquilizador para la comunidad", precisó.

Por otra parte, detectaron qué generó los caos. "El contagio fundamental del Rotavirus es fecal oral. Es un virus que está en la materia fecal, entonces si nos lavamos mal las manos, no limpiamos las superficies donde uno está contaminando con sus manos sucias y no hay una buena eliminación de materia fecal, estamos expuestos a contagios", dijo. Por ende, resaltó que "la aparición de casos está ligada a la falta de higiene y tenemos 93 confirmados de manera oficial. Por ello hablamos de un brote. Hubo más casos pero no consultaron. Se ubicaron en Astica y San Agustín".

Resaltó que las acciones a seguir son "definir con el intendente, cómo vamos a chequear la eliminación de las excretas. Eso va a ser un trabajo en conjunto y desde hace unas semanas, estamos trabajando en realidad con medidas generales a la población, como por ejemplo simplemente insistir con la higiene de manos. Hemos estado enseñando a los chicos, porque habían muchos niños también con gastroenteritis, con una canción divertida cómo se limpian las manos, lavarse y tomar conciencia simplemente con ese acto. También se revisa que los chicos tengan el calendario de vacunas completo", precisó.

"Esta es una enfermedad infectocontagiosa que se propaga muy rápido. Hubo un fin de semana que se internaron como 20 personas. Fueron muchísimo y ahora empezaron a bajar, gracias a que hace una semana estamos trabajando fuertemente con las medidas preventivas de higiene de manos. Esta enfermedad puede causar la muerte, sobre todo en niños, por lo que hay que reforzar la higiene y consultar por síntomas", marcó.