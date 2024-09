Policía de San Juan: abrieron las preinscripciones para los aspirantes a Oficiales

martes, 10 de septiembre de 2024 00:00

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público a través de la Policía de San Juan, informa oficialmente la apertura de las preinscripciones para aquellos ciudadanos que deseen aspirar a convertirse en oficiales de la fuerza policial. Este proceso busca integrar nuevos aspirantes que estén comprometidos con la misión de mantener y fortalecer la seguridad en la provincia.

Las preinscripciones estarán habilitadas desde el 10/09/2024 hasta el 20/09/2024. Los interesados podrán acceder al formulario de preinscripción y a toda la información necesaria a través del sitio web oficial de la Policía de San Juan.

Es fundamental que los postulantes cumplan con los requisitos establecidos:

-Ser argentino/a, nativo o por opción

-Tener dieciocho (18) años de edad y hasta 23 años (Escuela de Cadetes) cumplidos hasta el 31 de marzo inclusive del inicio ciclo lectivo para el personal de ambos sexos.

-Acreditar la finalización del nivel secundario al 31 de marzo inclusive, previo del inicio del ciclo lectivo; a través del título o analítico provisorio.

-Acreditar antecedentes de honorabilidad, conducta personal y familiar, a requerimiento de la Sección de Reclutamiento.

-No haber sido dado de baja por mala conducta o falta de aptitudes o contracción al servicio en Institutos Educativos pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad o Fuerzas Armadas.

-No ser infractor a las Leyes de Registro Nacional de Identidad y Capacidad de las Personas.

-El Aspirante deberá reunir condiciones de excelencia psico – físicas e intelectuales las que serán valoradas en los exámenes de admisión previstos en la presente reglamentación.

-No registrar antecedentes contravencionales o judiciales.

-Tener una estatura mínima de 1,65 mts para el sexo masculino y de 1,60 mts para el sexo femenino.

Tras el proceso de preinscripción, en la siguiente etapa los candidatos deberán enfrentarse a una serie de evaluaciones, que incluirán pruebas físicas, psicológicas y de conocimientos, siguiendo un riguroso protocolo de selección diseñado para asegurar la calidad y capacidad de los futuros oficiales.

Los interesados en seguir formar parte de la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública Ciclo 2025, pueden obtener más información contactando a la línea telefónica 4231960 - 4231986 o visitando la página web https://policiadesanjuan.gob.ar/web/

Esta apertura de preinscripciones representa una oportunidad significativa para contribuir al bienestar de la comunidad y formar parte de un cuerpo de seguridad que trabaja día a día por el bienestar de todos los sanjuaninos.

PARA TENER EN CUENTA:

Políticas de ingreso

La Dirección Instrucción y Formación Policial D-6, se enfoca en los tatuajes que posean los aspirantes.

Están permitidos los tatuajes:

? En torso y espalda, que no sobrepasen la base del cuello, con restricciones de tamaño y cantidad. (cantidad permitida hasta 3 tatuajes)

? Ubicados cinco (5) centímetros por encima de la rodilla.

No están permitidos aquellos tatuajes que:

? Sean sexualmente explícitos.

? Expresen lenguaje vulgar.

? Sean partidarios de discriminación basadas en sexo, raza, religión, etnia o nacionalidad de origen.

? Simbolicen afiliación política o partidaria, grupos violentos, supremacías o grupos extremistas.

? Hagan alusión al uso de drogas ilegales o que sean contrarios a los valores constitucionales del país o a la Fuerza policial.

? En segmentos completos del cuerpo y/o aquellos que superen el cincuenta por ciento de este (espalda, tórax, muslo y pierna).

? Tatuajes en proceso de remoción.

Tatuajes Dudosos:

Cuando se produzcan casos de tatuajes que, si bien se ajusten a las exigencias del punto anterior, generen dudas sobre su significancia o que puedan dejar traslucir afecciones psicológicas del portador se informará a los postulantes que serán analizados por el personal médico correspondiente antes de expedirse sobre su aptitud.

Recordar

Al momento de presentarse en la Dirección Instrucción y Formación Policial D-6, deben hacerlo con vestimenta civil formal

-Varones: cabello corto

-Mujeres: cabello recogido