Majo Quiroga regresó al país tras su paso por los Juegos Paralímpicos: "sueño cumplido"

martes, 10 de septiembre de 2024 20:49

Majo "La Peke" Quiroga regresó al país y, al pisar suelo argentino, expresó su emoción por su participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024. La sanjuanina enfrentó importantes complicaciones durante la competencia de ciclismo, pero a pesar de los desafíos, nunca bajó los brazos.

"Ya de regreso y, puedo decir que; París 2024: fuiste un gran sueño cumplido. Mis primeros Juegos Paralímpicos. Me hubiera encantado tener mejores resultados, pero sobre todo, haber completado las pruebas que habíamos planificado. Vivir estos Juegos fue mágico, y aunque la frustración de no haber podido competir en la ruta me sigue acompañando, me quedo con la experiencia de haber dado todo en las dos competencias de pista que pudimos disputar", destacó la deportista en su cuenta personal de Instagram.

La sanjuanina aseguró que "estaba tan preparada y emocionada por correr la ruta... Y aunque la salud siempre está primero, no puedo evitar sentir un poco de frustración". La mujer afirmó que se queda con todo lo positivo que vivió durante estos días. "Se cierra un ciclo y se abre otro, lleno de sueños. Me preparo para lo que venga y, ¿por qué no soñar con? ¡Lima 2027 y Los Ángeles 2028!", destacó.

Por último, la mujer agradeció a todos los que la apoyaron durante este tiempo de preparación: "Ahora regreso a San Juan con más ganas y motivada para entrenar y estar lista para todo lo que pueda venir".