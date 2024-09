Complejo panorama de los cardiólogos en San Juan: cerraron consultorios tras los fuertes aumentos

martes, 10 de septiembre de 2024 22:19

Los cardiólogos están atravesando un panorama complicado debido al drástico aumento en el costo de insumos esenciales para la atención médica. Los precios de los insumos para consultorios comunes registraron incrementos del 40%, mientras que en el sector de hemodinamia el incremento fue aún más pronunciado, alcanzando el 150%.

Este desafío se ve agravado por los fuertes aumentos en los servicios de energía eléctrica y en los alquileres de los consultorios. Estos factores combinados están generando un impacto significativo en la operación diaria, complicando aún más la situación de los profesionales.

“El panorama es algo similar al anterior. Lo único que cambió es que hubo una mejora en el pago de las consultas por parte de Obra Social Provincia. Aunque hubo una pérdida adquisitiva con respecto al porcentaje que debería corresponder, era un valor que no aumentaba desde hace mucho tiempo. Eso llevo un poco a un quiebre interno entre los profesionales debido a que se blanqueó dos tipos de listas una de fidelizados y otra de no fidelizados. Por lo que ahora el aumento con respecto a la consulta es para aquellos médicos que no cobran el copago”, explicó a Diario La Provincia SJ la Dra. Julieta Vera Janavel, del Círculo de Cardiólogos de San Juan y referente de la Sociedad Argentina de Cardiología, delegación San Juan.

Respecto al aumento otorgado por Obra Social Provincia, comentó que actualmente el valor de la consulta ronda entre $8.000 y $10.000. La profesional destacó que esto mejoró un poco la situación con el resto de las obras sociales.

“Cuando aumenta Obra Social Provincia, todas las obras sociales también lo hacen, pero igualmente están por debajo del valor que debería tener una consulta profesional. Por lo tanto, muchos profesionales deben cobrar el copago”, aseguró la especialista.

La Dra. Vera Janavel indicó que siempre se rigen por el nomenclador que envía el Colegio Argentino de Cardiología. Alrededor de $25.000 es el valor estimado de una consulta con especialista, que incluye el electrocardiograma. “La brecha sigue siendo amplia. Además de los valores, la realidad es que muchos médicos han reducido o cerrado sus consultorios. Hay quienes están en clínicas o alquilando consultorios, pero han dejado sus propios consultorios porque no podían mantener la estructura: luz, gas, y demás. Actualmente, se están observando muchas demoras para obtener un turno con un cardiólogo, ya que muchos han dejado de atender en consultorios”, comentó.

En cuanto a los insumos, la Dra. Vera Janavel señaló: “Recientemente, hubo un paro de hemodinamistas a nivel nacional debido a los insumos para stents, el dispositivo utilizado en angioplastias. Este paro también se acató a nivel provincial. El problema de los insumos es considerable, ya que la mayoría son importados y están dolarizados”.

También mencionó que “personalmente observé que los pacientes consultan más tarde. Cuando presentan síntomas, esto también ocurrió un poco durante la pandemia. Se dejaron de realizar estudios de prevención, y ahora las personas solo acuden cuando ya tienen síntomas. Las consultas de prevención y seguimiento disminuyeron debido al aumento de los costos para los pacientes”.

Finalmente, expresó su esperanza y expectativa de poder entablar un diálogo entre los profesionales y Obra Social Provincia. “Sería importante hablar sobre la problemática y llegar a un acuerdo para mejorar los honorarios de los profesionales”, concluyó.