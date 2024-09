Gabriel, el sanjuanino que pidió un casette para Reyes y años después hizo de la nostalgia su negocio

domingo, 1 de septiembre de 2024 17:05

Un viaje de ida comenzó para Gabriel Vedia cuando tenía 8 años, allá por el '78, cuando los reyes le regalaron su primer casete en plena dictadura militar. Su mentor, su primo Armando Aseglio, seis años mayor, le abrió la mente con mucho material en una época conservadora. Su padre era un paisano de lo que ya no hay.

Ahora, a sus 54 años, cumple dos años de haber fundado un negocio, Lunática Discos, que se nutre de la cultura musical que lo atravesó en los '70, los '80 y los '90. En su trayectoria, afinó el oído con múltiples estilos y pasó por todos los soportes: vinilos, casetes, discos compactos, mp3 y ahora, con las nuevas tecnologías, a través de plataformas de streaming. Sin embargo, no evitó volver a las raíces y hoy selecciona, compra y vende nostalgia.

"En el '78 comencé a juntar algo de música, lo que se podía. Hacía que me regalen música para mi cumpleaños; en el Día del Niño me hacía regalar música, principalmente en casete porque era lo más económico", dijo Gabriel a Diario La Provincia SJ. Su primer acercamiento fue con bandas de rock y metal de la época, como Kiss, que le llegó como regalo de Reyes.

Si bien en casa había música, el clima era otro. "Mi viejo era un gaucho de Jáchal, con el folklore a morir", contó. "Era un tarretero que no se entendía nada, decía él. Sin embargo, me veía entusiasmado y me daba lo que pedía", agregó. La época era complicada y el material no era fácil de conseguir. Recuerda las dos disquerías de ese momento: Elior y Escala Música.

La figura clave era Armando, su primo. "Iba a la vanguardia y tenía amigos que tenían grupos como La Gente y el grupo Sobredosis, que hacían metal en los '80". El dinero que le llegaba estaba destinado a los casetes y algún que otro vinilo, ya que no había dónde escucharlo y salían hasta tres veces más caros.

En la adolescencia, profundizó su pasión por el metal al punto de la obsesión. "Era lo único que escuchaba; todo lo otro era 'blando' para mí, y eso que eran grupazos como Madonna y Michael Jackson". El nuevo material se sometía a un ritual: "Éramos popiqueros; aparecía un casete o un vinilo, lo escuchábamos del lado A y del lado B y conversábamos sobre eso. Ni se nos ocurría irnos a la mitad", dijo. Podía ser algún álbum de Kiss, Mötley Crüe, Judas Priest, Motörhead, Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath.

En los 90, estudiaba diseño gráfico en Mendoza y empezó a conocer a otra gente y a otra música. "Empecé a escuchar dark, The Cure, The Smiths, Joy Division, toda la onda más inglesa'", agregó. También apareció el grunge con bandas como The Pixies o Nirvana, pero el metal era persistente.

'Empecé a incorporar y darle más amplitud, y adquirí CDs a lo loco. Desapareció el vinilo, al igual que el casete. Los CDs que eran difíciles de conseguir los grababa', contó.

A mediados de los 90, se fue a vivir a Córdoba, siempre actualizándose en el metal. El nuevo rock argentino se le metió en las venas y se apasionó por Babasónicos, Fun People, Illya Kuryaki. 'Era música que no escuchaba en los 80, los redescubrí más tarde', expresó. "Está bueno reconocer y empezar a ir para atrás para ver qué había", reflexionó.

La idea de vender discos se fue masticando en 2017. "Nos juntábamos en Mendoza con gente que le gustaba la música retro y armamos el club del vinilo". Al principio escuchábamos y luego los encuentros eran de compra y venta, incorporando casetes y CDs.

Paralelamente, trabajaba en el sector audiovisual y todo se acabó con la llegada de la pandemia en 2020. Apenas se habilitó el paso, volvió a la provincia con una mano atrás y otra adelante. Fue el momento en que realmente lo pensó como un negocio permanente e hizo una marca y páginas en redes sociales. "La disquería va a cumplir 2 años", expresó el entrevistado.

Un amigo fue clave para esa vuelta, ya que guardó mucho material que tenía desde los 90, cuando hacían un programa radial en San Juan. "Tenía como 150 casetes originales y unos 20 vinilos, que son algunos de los que tengo ahora".

Las redes sociales le dieron una apertura para poder avanzar con el negocio y acceder a la música de forma rápida. Hoy el perfil de la disquería es buscar cosas raras del pop rock, jazz, música de película y tango. Aunque admitió tener algunas cositas clásicas y cumbia. "Todo es original de época en buen estado, lo escucho completo y evalúo que no tenga desperfectos, arreglo las tapas y lo dejo lo mejor posible".

El perfil es gente de 45 a 60 años, "son personas que han escuchado el vinilo y les sigue gustando". Sin embargo, aseguró que hay adolescentes buscando discos de Charly García, los primeros de Queen, Spinetta, ABBA o Bee Gees, "alguien se los hizo escuchar y les gustó".

Actualmente vende en ferias o en redes sociales y sus planes a futuro son salir de la provincia con una propuesta itinerante con la disquería viajera. Ya fue a Lago Puelo, Mendoza y otros lugares.

Por último, dio su top de los discos más añorados: "Son discos que compré en la adolescencia, junté mucha plata y me costó conseguirlos", dijo. Un disco doble de Ozzy Osbourne, con una banda ochentera haciendo canciones en vivo de Black Sabbath. Otro es un doble de Led Zeppelin, uno de Billy Idol. "Tengo una debilidad con la hija de Frank Sinatra que se hizo muy conocida por hacer el tema principal de la película de Kill Bill 1", finalizó.