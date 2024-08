Para potenciar la educación sísmica, INPRES trabaja de manera activa con las escuelas

viernes, 9 de agosto de 2024 15:00

En San Juan, se busca concientizar sobre la importancia de las políticas de prevención y la difusión del reglamento para evitar daños y pérdidas en caso de un sismo. Esto es especialmente relevante en áreas donde ya se han registrado movimientos sísmicos de magnitudes considerables y donde se sabe que en algún momento ocurrirán más sismos.

En 2024, se observó un aumento considerable en el interés de los establecimientos educativos por adquirir conocimientos y fortalecer estos pilares, impulsados por el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica). Hasta ahora, recibieron 1,174 estudiantes, lo que es un dato alentador para continuar avanzando en este trabajo.

“El INPRES mantiene una continuidad constante en sus funciones, incluyendo el monitoreo sísmico a nivel nacional. Cuanto más conozcamos sobre las características de estos movimientos, mejor podremos realizar estudios y tomar medidas concretas. Los fenómenos naturales como los sismos no se pueden predecir ni sabemos cuándo ocurrirán. Estamos en una zona de alta actividad sísmica con una historia sísmica comprobada", sostuvo Rodolfo García, director de INPRES, a Diario La Provincia SJ. En la misma línea, el referente en el tema aseguró cuentan con un Programa de Concientización Sísmica o de Difusión en la Prevención Sísmica.

García explicó que la mayoría de las visitas al INPRES provienen de escuelas y universidades, no solo de San Juan, sino de todo el país. “Las escuelas nos visitan con frecuencia", resaltó. En este escenario, brindan charlas sobre conceptos básicos de sismología e ingeniería, y brindamos recomendaciones generales. para el análisis del entorno”, indicó. Uno de los objetivos es formar y mantener la conciencia sísmica en la población.

Además, el referente en el tema comentó que asisten a los establecimientos educativos en los Planes de Emergencia Sísmica. En este aspecto ponen foco a las recomendaciones ante el eventual suceso de un terremoto. "Eso es una actividad permanente y va creciendo cada vez más. Hay una demanda muy importante de las escuelas y de las universidades", aseguró. Vale destacar que en el ámbito universitario recibieron a alumnos de distintos puntos del país.

El director del INPRES destacó que hay una mayor concientización, pero esto requiere de una tarea permanente que no tienen fin. "Muchas veces recibimos la pregunta: ¿Estamos bien preparados? La respuesta no es absoluta. Hemos crecido mucho porque hemos vivido en San Juan tragedias muy grandes como el terremoto de 1944, y de 1977. Esos son golpes muy fuertes que de alguna manera motivan para interiorizarse y tomar conciencia de esta situación sísmica que la provincia tiene y que no puede ser modificada. La ocurrencia de este fenómeno escapa a la voluntad del ser humano. Estamos bien preparados pero podríamos estar mejor, hay que estar atentos y mientras mejor preparados estemos menores serán las consecuencias negativas. Tenemos que seguir trabajando y queda un largo camino por recorrer en estos temas", afirmó.

El profesional indicó que "creemos que hay que apuntar, principalmente, a las generaciones más jóvenes, para quienes tenemos un programa de visitas acordadas didácticas". Esto se viene realizando y se está incrementando la demanda por estas visitas, es una forma de motivar a generaciones jóvenes para que tomen conciencia de la problemática sísmica. "También tenemos relación con centros educativos, universidades, no sólo de nuestra provincia sino de otras, de manera que puedan ir, dentro de los claustros universitarios, introduciendo conceptos de avanza que el reglamento INPRES propone", remarcó.

García destacó: "veo que se progresó un montón en muchos aspectos; en el conocimiento y en la evolución". El profesional detalló que apuestan fuertemente a un trabajo interministerial y el vínculo es muy fluido. "Desde nuestra temática hacemos los aportes que más podamos para configurar ese programa de Emergencia Sísmica a nivel provincial", aseguró.