Bromatología inspeccionará las carnicerías de San Juan para ver el estado de conservación de los productos

viernes, 9 de agosto de 2024 09:37

La División de Bromatología de Salud Pública comenzó este viernes un recorrido por carnicerías de San Juan. Las primeras en ser controladas se encuentran en Angaco, pero la semana que viene continuarán con el operativo en el resto de la provincia. El objetivo es analizar el estado de la carne ya que el 19 de agosto es el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico-Hemolítico y este producto es el principal transmisor de esta enfermedad.

El relevamiento incluye la inspección de las condiciones sanitarias y la rotulación de los productos embutidos, así como los métodos de conservación. De acuerdo con una resolución provincial, la carne molida no puede ser almacenada con anticipación; debe ser molida en el momento en que el consumidor la solicita. Esta medida busca reducir el riesgo de contaminación y asegurar la seguridad alimentaria.

"Hay que tener en cuenta que somos hijos del rigor. Pueden tener todo impecable cuando vaya Salud Pública y después en el próximo control nos encontramos que es un desastre. Entonces, por ahí, concientizar al consumidor", subrayó Salome Rodríguez, encargada de Bromatología a Diario La Provincia SJ.

La profesional destacó la importancia de tomar todas las precauciones necesarias al visitar una carnicería. Si se detecta un olor desagradable, la carne no está en buen estado, o se encuentra carne molida almacenada con anticipación, es mejor evitar comprar en ese lugar. Rodríguez aseguró que es preferible recorrer un poco más para encontrar una carnicería que cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Aunque la tentación del precio puede ser fuerte, es esencial saber sobre la importancia de la seguridad alimentaria y garantizar estándares de calidad y seguridad en los productos.

En la etapa de control, contarán con 16 inspectores en las calles realizando todos los relevamientos necesarios. La profesional resaltó que cuando se hacen estos operativos se encuentran con carnicerías que están en excelente estado y otras que presentan graves deficiencias.

Estadísticamente, los problemas más comunes en las carnicerías incluyen la temperatura y conservación de los productos, así como la falta de rotulación de algunos embutidos. Aunque hay una variedad de situaciones, aquellos locales que no cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias reciben multas o, en el caso de productos considerados clandestinos, se realiza una intervención.

En datos

En lo que respecta a estadísticas de multas, la referente en el tema subrayó que "estadísticamente, estamos observando una mejora en las condiciones. Creemos que esto se debe a la campaña de cursos; la gente empieza a ser más consciente y exige mejores estándares". Sin embargo, siempre hay un porcentaje de incumplimiento. "Son entre un 20% y un 30% más o menos que no esté muy bien, pero es el mismo riesgo. Si es el 1%, el que está mal, es la mayor probabilidad que pueda generar una intoxicación alimentaria a una persona", afirmó.

Caso en Angaco

Los vecinos de Angaco denunciaron que se faenan los animales (actividad ilegal) para su posterior comercialización. En este escenario y ante el control que realizan en el provincia destacó: "Sí, es muy difícil identificarlo, porque sí o sí tiene que ser por una muestra de esa carne, se tiene que mandar al laboratorio y a través de una determinación identificarlo". Y agregó que el objetivo es evitar que ocurra este problema y para eso se está viendo si tiene una habilitación.

Por último, la profesional subrayó que si se va a una carnicería y notan que no tiene la habilitación correspondiente se debe pedir, ya que es una obligación que esté expuesta al público. "Esa es la única manera de garantizar que no te vendan un producto que no es", cerró.