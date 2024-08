Licencias de conducir sin vencimiento: en un crítico documento, Familias del Dolor y la Esperanza se plegó al rechazo

jueves, 8 de agosto de 2024 12:38

Esta semana, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que el Gobierno nacional buscará impulsar un proyecto de la diputada nacional del PRO, Patricia Vásquez, con modificaciones en la legislación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), para que las licencias de conducir no tengan vencimiento. Así, los usuarios solamente deberían presentar un certificado médico y declaración jurada de forma online cada cinco años. Desde distintos sectores hubo voces en contra de esta modalidad y en San Juan, Familias del Dolor y la Esperanza se plegaron a un manifiesto nacional.

En un crítico documento, firmado por la asociación sanjuanina encabezada por Guillermo Chirino y por 236 ONG´s de familiares de víctimas de siniestros viales, manifestaron: "Diputada Patricia Vasquez y Sr. Sturzenegger, es una pena que no tengan idea de lo que significa la seguridad vial. Es la primera causa de muerte para los jóvenes en Argentina pero a ustedes no les importa. No piensan en la vida, solo en el dinero", resaltaron tras exponer la necesidad de probar con estudios médicos y psicológicos si una persona es apta para tener licencia.

Agregaron: "lamentamos que tomaron esta decisión sin hablar con el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con familiares de victimas que hace más de 20 años que nos dedicamos al tema no solo aquí sino de manera internacional; sin ver las estadísticas de OMS, sin hablar con abogados, médicos, etc. O sea, tomaron esta decisión porque para uds es “cool”.

Fundamentaron que "como familiares de victimas viales, expresamos nuestro repudio. Hay entre 12 y 20 muertos por día en Argentina pero no hay campañas, no hay educación vial en las escuelas, no se están arreglando rutas ni se esta incorporando tecnología para evitar los hechos viales".

Las entidades convocaron a Vásquez y Sturzenegger a dialogar e informarse sobre lo que consideran una "pandemia": los siniestros viales fatales. "A quienes nos mataron a un ser querido en un hecho vial estamos dispuestos a enseñar lo que aprendimos con tanto dolor", sentenciaron.