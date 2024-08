Feriado nacional por el día del Maestro: el guiño de Cifelli en su visita a San Juan

jueves, 8 de agosto de 2024 13:28

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli arribó este jueves a San Juan para cumplir con una nutrida agenda, en la que recorrerá varias instituciones. En ello, se refirió a la propuesta de declarar el 11 de septiembre como feriado nacional por el Día del Maestro. En ello, en la Casa Natal del prócer, que visitará esta tarde, conocería detalles del pedido.

En rueda de prensa, cuando asistió a la inauguración de un nuevo espacio en la Casa de la Historia y la Cultura en la Casa del Bicentenario, en Albardón, el funcionario dio un guiño sobre el proyecto. "No sabía que estaba la propuesta, me enteré estos días. Me la voy a llevar. ¿Saben cómo el presidente le puso al centro cultural (Ex- Centro Cultural Kirchner), no? Bueno, ¿de eso no me dicen nada?", expresó.

Cifelli agregó que el tratamiento de la propuesta de feriado "tiene que ser ahora". Y sumó: "ahora vamos a empezar a trabajar en políticas culturales en conjunto. Vine para eso".

El secretario de Cultura señaló, además, que trabajará en un programa para las Casas de la Cultura que son 130 en todo el país. También se refirió al financiamiento de instituciones. "Las líneas siguen iguales. Lo que hicimos fue llegar y reacomodar todo. El INCAA funciona, la escuela de cine ENERC funciona, el Fondo Nacional de las Artes y el INAMU, siguen igual y para adelante. Había deudas por todos lados y reestructuramos todo", agregó.