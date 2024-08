22 años sin Sergio Guerrero: impulsarán revisar la causa judicial por la desaparición del niño sanjuanino

jueves, 8 de agosto de 2024 15:23

Sergio Guerrero tiene 35 años pero hace 22 que su familia sanjuanina no sabe nada de él. Lo vieron por última vez el 11 de agosto de 2002. Era domingo y se celebraba el día del Niño. La fecha quedó marcada para siempre en la memoria de sus seres queridos y en la historia provincial. Es que tras los operativos de búsqueda y las hipótesis, nunca hubo un dato certero del paradero del niño ullunero de 13 años que salió a jugar en los terrenos de una finca y no regresó.

A 22 años de su desaparición, la Red Infancia Robada Foro San Juan (RIR) lo recordará con un abrazo colectivo a la familia Guerrero, del que los sanjuaninos que quieran pueden ser parte. Será el próximo 16 de agosto, a las 18 hs. en la plaza Eva Duarte de Perón en el barrio Dique 2, en Ullum. "No estamos todos, falta Sergio Guerrero" es la frase que resuena, no sólo para recordar que su búsqueda no cesó y que además, RIR encarará acciones para recuperar la causa en la Justicia, tras presuntas irregularidades.

Selena Godoy, coordinadora de RIR Foro San Juan, expresó a Diario La Provincia SJ que "el 28 de julio pasado, en la marcha por Loan que realizamos en San Juan, nos contactamos con la familia Guerrero, entendiendo que estas situaciones de desaparición no pasan solamente allá en Corrientes y en otras partes del país. En San Juan tenemos nuestros casos: la familia Guerrero lleva 22 años de búsqueda. Desde la Red, hacemos acompañamiento a víctimas o familiares de víctimas de las distintas violencias que atraviesan nuestra sociedad y es así que empezamos a conocer más su caso. Fue así como vimos las irregularidades que ellos están viviendo hace mucho tiempo". Resaltó que "esta familia sufre cada día la ausencia de Sergio y necesita el apoyo de la comunidad"

Tras el acercamiento, pudieron saber lo que la familia del niño atravesó en lo judicial, un sistema que cambió a lo largo de estos 22 años pero en el que no hubo avances en la causa. "En esa época, tenías que esperar 48 o 72 horas para investigar. Hablando también con el equipo de abogados de la Red, que tiene muchos foros en las diferentes partes del país, decidimos hacer un examen más pericial de la causa, pero entendemos que está mal caratulada", detalló.

Godoy puso el enfoque en un aspecto crucial: "ninguna causa por desaparición se puede archivar o se podría cerrar. No se puede cerrar a menos que aparezca su cuerpo o la persona. A ellos, según nos comentaron, en reiteradas ocasiones les dijeron que el caso ya no se investiga, que ya está cerrado y que no pueden reabrirlo y eso no debe ser así. O sea, cuando hay un desaparecido, tiene que sostenerse la causa en el tiempo".

En ello, marcó que hace muy poco Missing Children incorporó en su base de búsquedas activas a Sergio. "Llevan años pidiendo que lo busquen. Y recién hace un mes lo incorporan a Missing, que son los organismos que estarían nucleando en ese momento este tipo de situación. Es como que no hubo respuestas, antes y es más, en algún momento se los investigó a ellos también, como una forma de hacer algo pero no de la manera adecuada. Entendemos que no se ha abordado correctamente la situación".

En ello, detalló que desde lo legal "queremos hacer un examen bien de qué ha pasado, cuáles son las situaciones que existieron en ese momento, tener una copia del legajo para poder revisarla y ver de qué manera se puede trabajar. Pero más allá de eso, esta familia todos los días padece de la ausencia de este hermano y de ese tío porque hay sobrinos que no lo conocieron. Hay esta mamá que lo sufre todos los días y ella lo cuenta así". La convocatoria de RIR Foro San Juan. La Red tiene como máxima referente nacional a Martha Pelloni.

Antonia, mamá de Sergio, compartió con Selena que "vive la desesperación de no saber qué pasó. Por eso queremos brindarles nuestro apoyo emocional, más en esta situación. Entonces queremos hacer un abrazo simbólico, colectivo, para acompañarlos y seguirlos apoyando, porque ellos no han bajado los brazos. Es como volverles a dar un empujón de esperanza. Cuando conocían el caso Loan, sintieron revivir todo lo que pasó hace 22 años".

Una herida abierta

La numerosa familia Guerrero era muy humilde en lo económico en 2002. Cuando Sergio desapareció, no tenían movilidad y estaban distantes 5 km. de la comisaría. El tiempo pasó, Sergio no apareció y la causa de su búsqueda quedó trunca. "La mamá nos dijo que quiere saber qué pasó; que aparezca vivo o muerto. Quiere estar con paz. A los 22 años de su búsqueda, uno empieza a pensar en todas las posibilidades", señaló.

"Entendemos que la investigación quedó en un juzgado de Instrucción en la provincia y no debería estar así. Porque todo lo que es desaparición se necesita que sea asunto de la justicia federal para que justamente haya esta interconectividad entre las provincias, cruce de datos y se lo pueda buscar en todos lados", expresó.

Selena destacó la fortaleza de la familia: "ellos se levantan, se renuevan, ven el apoyo y nos agradecen. Muchas veces les han dicho que les iban a apoyar y no lo han hecho. Entonces, creo que el hecho de hacerles saber que estamos como primera instancia es un motor para seguir tomando nuevas acciones y actividades respecto a Sergio y esperar que tengan alguna noticia. Se han sostenido entre ellos como han podido en el medio del dolor. Es un buen momento para volverles a decir que no están solos, y que a los sanjuaninos nos importan".