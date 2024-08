En San Juan trabajan interministerialmente para combatir el flagelo de los juegos online en menores

miércoles, 7 de agosto de 2024 22:29

Los juegos online son un flagelo a nivel mundial debido a su gran adicción que atrapa no solo a adultos de todas las edades, sino también a menores. San Juan no es ajeno a esta problemática y, por ello, la Caja de Acción Social (CAS) está implementando medidas clave para regular estos juegos.

De las 24 provincias, hay 21 que cuentan con la regulación del juego en línea, San Juan estaba fuera de esto y es por ello que comenzaron con un trabajo intenso. El objetivo es buscar la posibilidad de que San Juan cuente con una regulación que permita generar un marco legal que otorgue las herramientas para empezar a combatir este flagelo desde el punto de vista punitivo.

En lo que respecta al rango etario afectado puntualmente por esta problemática, Juan Pablo Medina, Presidente de la Caja de Acción Social, detalló a Diario La Provincia SJ: "desde ALEA (Asociación De Loterías, Casinos Y Quinielas De Argentina) se están trabajando con una encuestadora nacional que nos permitirá tener datos certeros en los primeros días de septiembre. Desde San Juan ya estamos generando encuestas y sobre la misma fecha empecemos a tener datos. Por cuestiones, de información que tenemos desde Educación, en un principio sería que desde los 14 a 18 años empezaba la problemática, pero ya se empiezan a notar que chicos de 12 a 13 están ingresando en este terreno. La problemática de los sitios ilegales y clandestinos es grave".

Medina destacó que esta problemática la conocieron desde el momento que asumieron y que no es algo sencillo de abordar. Es por ello que tuvieron que tomar una decisión para ver qué acciones se debían delinear para empezar a morigerar esta problemática.

Uno de los pilares fundamentales es la regulación del juego en línea. Vale destacar que dentro de la Caja de Acción Social cuentan con un programa de Juego Responsable. “Decidimos cambiar el organigrama y crear una división de Juegos Responsables. Ahora, estamos creando una división de Lucha contra el Juego Ilegal y Clandestino. En definitiva, estos lugares son los sitios que generan problemas con los menores. En los sitios legales no pueden jugar menores porque solamente se pueden registrar adultos y su posterior validación de identidad a través de datos biométricos”, destacó el referente en el tema.

"Nosotros estábamos haciendo un tipo de esfuerzo pero también empezamos a notar que otros organismos como el ministerio de Familia y Desarrollo Humano a través de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos también habían notado esto. También, se sumó el Ministerio de Educación, ya que en los establecimientos es donde notaron un fuerte impacto de esta problemática", comentó el referente en el tema. Es por ello que Medina decidió hablar con los ministros de las diferentes carteras para comenzar con el abordaje de esta situación. Además, sumó a este equipo de trabajo al ministro de Salud y a Pablo Tabachnik, Secretario de Deportes.

“Comenzamos a trabajar coordinadamente esta problemática porque el esfuerzo conjunto iba a generar un mayor impacto. Hace un mes que venimos trabajando en un programa”, destacó. Primeramente, el paso inicial era ver la manera de obtener datos para poder conocer el punto estratega para monitorear todos los esfuerzos. A la vez, están en el armado de una capacitación donde van a generar equipos que capaciten y abarcar la mayor cantidad de lugares. “Vamos a generar dos o tres equipos capacitadores que capaciten a su vez a quienes van a estar capacitando a todos los docentes, gabinetes técnicos, alumnos padres. Van a hacer trabajos a través de las municipalidades. Trataremos de abarcar la mayor cantidad de lugares de capacitación. La intención es generar con todo este programa un aspecto preventivo y de concientización", indicó.

Medina resaltó que los pilares fundamentales que abordarán serán generar un programa completo, que les permitirá obtener datos y puedan apuntar a la prevención y capacitación. Además, presentaron un proyecto de ley donde la Caja de Acción de Social contó con un papel fundamental.

Por último, el profesional destacó que vienen trabajando fuertemente de manera interministerial. "Se trata de aprovechar el aporte de cada organismo. Nosotros desde la Caja de Acción Social estamos convencidos de que podemos dar una mejor solución en términos de control, auditorias, fiscalización, de recibir denuncias sobre los sitios ilegales y motorizar esas denuncias en la Justicia una vez aprobada la ley. La importancia es esa otorgar un marco legal”, cerró.

Preocupación

"La problemática de los sitios ilegales y clandestinos es grave porque primero no tienen escrúpulos y permiten que jueguen menores. Además, fomentan el trabajo informal, los empleados no están bajo el amparo de ningún tipo de leyes laborales. No tienen ningún tipo de control”, destacó el referente de CAS a este medio.

Juan Pablo Medina agregó que "cualquier persona que genera un sitio ilegal al no tener controles de los entes reguladores no se puede auditar el software con el que trabajan. Eso se realiza siempre en todo el mundo a través de certificaciones de laboratorios internacionales. También está el problema de que no se puede garantizar el premio de lo que se obtiene, en muchos casos no se pagan las sumas que gana el jugador y lo terminan bloqueando para que no ingresen al sitio. No tenemos la claridad de cómo es la devolución de ganancias".

Proyecto de “Regulación del Juego en Línea en la provincia de San Juan”

El proyecto impulsado por el Ejecutivo establece un mecanismo para regular el juego online, que hasta ahora en San Juan, al igual que en muchos otros lugares, ha estado ocurriendo con casi nulas restricciones.

“Es una problemática que preocupa a toda la sociedad, que nos unifica sin distinciones. Siempre que estén afectados los derechos de los niños y de los adolescentes tenemos que trabajar en conjunto”, detalló Juan Pablo Medina, Presidente de la Caja de Acción Socia a este medio.

“Por el momento está siendo una cuestión incipiente, que ya empieza a ser conocida, pero que se nota que está creciendo de manera exponencial", expresó el referente de la CAS.

Los tres pilares fundamentales son; generar un programa completo donde se puedan obtener datos y donde se pueda apuntar para la prevención y capacitación. También, la ley que se presentó a través del poder Ejecutivo y la CAS tuvo mucho que ver en el desarrollo.

En lo que refiere al proyecto de ley, Medina remarcó: “Nosotros lo hemos desarrollado y entregado. En este momento está en mano de los legisladores (diputado de San Juan), quienes son los que empezarán a estudiarlo y analizarlo. A criterio de ellos determinarán si hay que hacer algunas modificaciones”. Y agregó que desde la CAS están completamente abiertos a las convocatorias para evacuar cualquier duda. El proyecto lleva el nombre de “Regulación del Juego en Línea en la provincia de San Juan”.