África brilla en San Juan: del exquisito bordado de remeras a crear un polo de moda para todas

martes, 6 de agosto de 2024 14:56

Originalidad, belleza y detalles únicos para brillar son tres de las muchas bondades de las prendas de África Design. Este emprendimiento textil de las primas Yanina Carazo y Fernanda Olivares trascendió fronteras a poco de nacer hace 6 años y encaró en 2024 una apuesta fuerte en San Juan al abrir un multiespacio que fusionó su taller textil con local de venta. ¿La particularidad?: dan la posibilidad de adaptar sus coloridos y originales diseños a la medida del gusto de sus clientas. Con ello, cumplen un principio muy deseado: que la moda se adapte a la belleza de los cuerpos.

Hace pocas semanas, abrieron al público su local en Capital (ver IG: África Design) con la mejor expectativa. “Recién ahora abrimos este espacio en San Juan, porque lo nuestro era la venta al por mayor y menor, en otras provincias e incluso en el exterior. Pero a la clienta sanjuanina le gusta probarse y medirse cada prenda. Apuntamos a vender en San Juan y a crear un espacio, que creemos distintivo, ya que unificamos taller, e- commerce, las oficinas y la venta al público”, describió Yanina a Diario La Provincia SJ.

En su nuevo espacio, lograron integrar un área clave: su taller donde las prendas de África toman identidad. Yanina, como psicóloga laboral, realizó la selección de personal y contó que “el perfil de mujeres que buscamos tiene un promedio de 50 años; son muy responsables. Al momento de entrevistar a quienes hoy nos acompañan, estaban sin trabajo. Tenemos un equipo muy lindo en el taller y cada vez que proyectamos un diseño, ellas lo llevan rápidamente a lo concreto”. El team también suma a la mamá de Fernanda que se encarga de temas administrativos importantes como ventas, catálogo y control de stock y a dos diseñadoras. Lograron un circuito de trabajo virtuoso y que las sanjuaninas pueden disfrutar en un espacio cálido, “chic” y amigable.

La emprendedora expresó que “si bien hay talleres externos en Buenos Aires que cosen nuestra moldería, contamos con el nuestro en el que realizamos el trabajo más elaborado. Ya no compramos el producto hecho sino que lo elaboramos nosotras. Estampamos y bordamos en San Juan”.

En su taller, el brillo abunda no sólo en mostacillas, bordados y tachas que resaltan sus prendas sino en la energía que mueve al equipo que comandan las talentosas sanjuaninas. Fernanda destacó a este diario que “el ritmo de producción cambió y queremos tomar más gente porque cada vez necesitamos más. Vamos creciendo y a buen ritmo, desde el punto de vista de emprendedoras. Lo hemos logrado en poco tiempo”.

En la nueva faceta de su emprendimiento, resaltó que “la respuesta fue espectacular. Nos gusta que las clientas vengan, se sientan cómodas y encuentren que podemos hacerle modificaciones a la prenda que elige. Queremos que se vaya feliz. Fueron una sorpresa sus reacciones; nosotras interactuamos con ellas y las conocemos”.

A su vez, Yanina valoró la respuesta de una clienta que se enamoró de una prenda pero sintió que no le quedaba como quería. “Las chicas del taller le tomaron las medidas y le hicieron los cambios que ella quería. Se emocionó que hubiera “algo que me guste y que lo puedan adaptar a mi cuerpo”. Disponiendo de la tela que elija, esa es la posibilidad que damos. Eso también lleva a que elijan más prendas al saber que puede adaptarse. Eso es lo que proponemos”.

En ello, en “África” tienen clientas que van de los 18 a los 60 años, unidas por el deseo de vestir con estampas originales, coloridas y prendas llenas de detalles que se logran con un proceso de customización muy pensado. “Nos encontramos con que chicas de 18 o 20 años quieren la ropa para salir a bailar. Pero tenemos la clienta de 50 y 60 años que se pondrá un vestido estampado largo, amplios y se adaptan a distintos cuerpos. Trabajamos telas muy nobles, elastizadas. Le gustan las tachas y el strass. Captamos un grupo de edades en que no encuentran ropa con onda”, señaló Yanina.

Y Fernanda detalló que tienen todo para el vestidor de una mujer: “Nos gustan los detalles como las estrellas, corazones, para hacer única a la prenda. Contamos con jeans, camperas, remeras; y desde joggins a vestidos. Tenemos nuestra moldería y cada temporada, sumamos algo nuevo”.

Para Yanina, “las prendas de África se distinguen por la calidad, el diseño y el trabajo de cada prenda. Son muy originales y nuestro fuerte son las estampas. A ellas les sumamos el nombre de la marca. Nos gusta mostrarla y el boca a boca que se genera. Cualquier mujer que usa nuestra marca sale de lo común, porque tiene onda. Son prendas que resaltan por los colores, la piedrería, las tachas, strass. No pasás desapercibida”.

Tal es así que la periodista de Telefe y modelo influencer Agustina Casanova es una de sus grandes fans. Tras ser imagen de la marca, volverá para ser la cara de la nueva temporada. Como ella, Rocío Guirao Díaz (quien fue la primera a la que las sanjuaninas enviaron sus creaciones) a Evangelina Anderson, Julieta Nair Calvo y Barbie Simons sumaron África a sus vestidores. ¿Una particularidad?: fueron las famosas quienes las contactaron a las emprendedoras.

"Bordando" un nuevo camino

Yanina recordó sobre el origen de África que ”empezamos a finales del 2018, en diciembre. Fer es diseñadora de Indumentaria y tenía su local de ropa y yo me dedicaba a mi profesión como psicóloga laboral. Somos primas, estudiamos en Córdoba y estuvimos siempre juntas. Queríamos hacer algo creativo y en mi caso, que no estuviera relacionado con la salud mental”.

En ello, a Fernanda le costaba conseguir prendas de diseño, creativas y coloridas, para sus clientas y fue entonces cuando surgió la propuesta de realizarlas con sus manos. Y fue así, de manera literal.

“Comenzamos con nuestro proyecto: compramos remeras básicas y las empezamos a bordar a mano”, dijo Yanina. Y Fernanda, que había viajado a Buenos Aires para buscar materiales, detalló: “empezamos los primeros días de diciembre. Le enseñé a bordar a Yanina e hicimos 20 remeras. En un día las vendimos, precisamente para Navidad”.

Ahí fue cuando el espíritu emprendedor de las primas sanjuaninas se hizo notar y las motivó. “Encaramos África con mucho optimismo y creyendo siempre que nos iba a ir bien. Era algo original, artesanal y único y sigue siendo así”, marcó Yanina.

En sus casas empezaron a acopiar material de trabajo y el primer gran pedido por mayor llegó desde Buenos Aires, cuando una clienta les pidió 60 remeras. Lejos de verlo como un imposible, las jóvenes se dedicaron a bordar e intervenir las remeras básicas en cada tiempo disponible, fines de semana y feriados.

Luego, comenzaron a crecer. Yanina puntualizó que “en junio de 2019, alquilamos un espacio para tener todos los materiales porque no teníamos más lugar en nuestras casas. Y fue pasando algo muy loco porque los locales nos fueron quedando chicos y nos mudábamos. Y así llegamos donde estamos y sumando gente al equipo”.

En su camino de sólo progreso, Elisa Nuñez fue la primera diseñadora externa que se sumó al equipo. “Con ella, comenzamos a hacer telas con estampas propias. Fuimos innovando y fabricamos nuestras telas. Luego, otra diseñadora de Buenos Aires se sumó al equipo. Ambas trabajan de manera remota y muy activa”, afirmó Fernanda.

Por qué apostar a emprender

Tras lograr operaciones y canales de venta en Paraguay y ser consultadas por seguidoras de la marca en Chile, Uruguay, Brasil y Colombia, Yanina y Fernanda tienen sus pies en Argentina, desde donde buscan crecer con África.

“Emprender es un desafío todos los días en Argentina. Cuando emprendemos en lo que gusta y apasiona, es más fácil. Nosotras y el equipo tenemos mucha energía, no paramos. La creatividad nos atrae. Tiene sus desafíos pero si trabajás desde la convicción de lo que te gusta y le ponés todo lo positivo, las cosas tienen que fluir, más allá del mercado y las condiciones económicas del país. Antes no conseguíamos materiales, cada vez había menos cosas y era difícil producir. Hay que salir a buscar soluciones porque no podés dejar de producir”, detalló Yanina.

Otra clave para trabajar es la organización: “acá cada persona tiene su función. Como socias, cada una resuelve en su ámbito y todo lo consultamos. Fer se encarga de la producción y el taller y yo, de compras y ventas. Acá somos todos emprendedores porque tiramos para el mismo lado. Si nosotras crecemos, las chicas que trabajan con nosotras, también. Sin ellas, no podríamos progresar. África es un todo, en ese sentido”.

Fernanda agregó que “venimos contentas a trabajar; con ganas y expectantes para crear. Somos positivas y nos ponemos objetivos por año. Hay que ser perseverantes. Es necesario fijarse objetivos de a dónde llegar o qué hacer”.

Yanina marcó que nunca olvidaron sus inicios y lo recorrido hasta llegar hasta su presente. “No empezamos esto con mucha plata; no tenemos herencias millonarias ni préstamos. Iniciamos con $7000 que invertimos en comprar remeras y desde allí, la clave fue la reinversión y la organización. Estuvimos un año sin sacar un peso porque lo reinvertíamos y de manera organizada para no tener pérdidas. Todo muy a pulmón”.