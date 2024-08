Advierten por la pérdida de escolaridad de chicos con autismo en escuelas comunes

domingo, 4 de agosto de 2024 22:30

Una situación preocupante se vuelve recurrente en la provincia de San Juan: chicos con autismo que asisten a escuelas comunes ven en peligro su escolaridad e incluso pierden un año de educación porque son derivados a escuelas especiales, donde tampoco suele haber cupos para recibirlos. En este drama se encuentran varias familias de la provincia, según manifestó a Diario La Provincia SJ, Erica Godoy de la Asociación Autismo San Juan, a lo que se le suma la dificultad de encontrar una docente de apoyo a la inclusión capacitada en esta condición específica.

“Hay muchos casos de chicos pequeños hasta adolescentes. La única solución que muchas veces ven factible es mandarlos a las escuelas de educación especial; no les queda de otra cuando los derivan al gabinete central, que es el que toma esa decisión”, explicó Godoy.

La situación se complica aún más, ya que “ahora no están dando turnos para los gabinetes y dicen que no hay cupos en las escuelas especiales”. Godoy relata el caso de un niño de la asociación que, desde marzo, no tenía escuela. “Desde la escuela común lo mandaron al gabinete técnico, que le dijo a la mamá que tenía que ir a una escuela de educación especial, pero no es para eso porque él entiende todo y es súper inteligente”, remarcó.

Por medio de una denuncia en Defensoría del Pueblo, pudieron conseguir una solucion pero precaria, “le dieron el espacio, pero por una hora. La idea es que vaya hasta el año que viene para también ver si puede conseguir una DAI”, agregó.

Destacó, además, que muchos padres se ven obligados a mentir para que sus hijos sean recibidos en las escuelas, ya que “los directivos no los aceptan ahí nomás”. La ley de inclusión está vigente desde 2006 en América Latina y Argentina, pero “cuando uno quiere, se capacita”.

“Nosotros estamos dando charlas en las escuelas, la mayoría de los meses, para que los docentes puedan trabajar con chicos con autismo. Son estrategias en las cuales hemos ido trabajando, son comprobadas porque nos han dado los tips especialistas en autismo para poder dar capacitaciones”, afirmó Godoy.

Sin embargo, la situación persiste. “Todo el tiempo tenemos dificultades; hay papás que tienen que mentir para que los reciban a los chicos en las escuelas, para que los directivos no los rechacen ahí nomás. Por lo general, nos dicen que los docentes no están preparados, que no es una obligación que el directivo lo acepte en la institución”, comentó.

La entrevistada también mencionó el problema con las DAI: “Hay varios chicos de la asociación que se han quedado sin ellas porque las obras sociales no reciben los requisitos", y completó "en las escuelas no los aceptan o los aceptan media jornada o los derivan a las escuelas de educación especial, y la mayoría de los chicos con autismo pueden ir a escuelas comunes”.

“Yo creo en la igualdad de oportunidades, sé que tienen la capacidad de hacer grandes cosas”, concluyó Godoy, enfatizando la necesidad de un enfoque más inclusivo en la educación. Además, señala que “a las DAI no solo se les hace difícil trabajar con autismo, sino también con TDAH. A veces los chicos sufren crisis y no saben cómo abordarlos; tienen que buscar el detonante, leer el lenguaje corporal; la mayoría no sabe cómo afrontarlo y dejan el caso”.