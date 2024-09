Residuos tecnológicos: apuntan a una licitación para dar disposición final en San Juan

sábado, 31 de agosto de 2024 22:05

En la provincia de San Juan, el creciente problema de los residuos electrónicos se ha convertido en un verdadero rompecabezas ambiental. La provincia no cuenta con un lugar específico en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR) que permita dar una disposición final al material acopiado, y se apunta a una pronta licitación para poder hacerlo.

“Hay una convocatoria para mediados de septiembre para nuevos proyectos dentro del PITAR (Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional)”, afirmó el subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de San Juan, Santiago Seballos a Diario La Provincia SJ.

En este sentido, agregó: “Pedimos en esta convocatoria que vengan empresas de tratamiento de RAE para fortalecer la economía circular. Lo que recibimos se pasará a alguna empresa para que lo procese, lo aproveche o pueda darle la disposición final”.

Se trata de un predio de unos 49 lotes, de los cuales solo hay cuatro empresas operativas. Hay seis proyectos aprobados, pero todavía no han comenzado su construcción. En el lugar se había dispuesto un espacio para poder realizar esta tarea; sin embargo, hasta el momento se colocaron los encadenados, que fueron vandalizados y sufrieron el robo de los hierros.

No obstante, se mencionó que “hay una empresa interesada de Mendoza para venir a instalarse y hay otro proyecto que solo atiende el desarme y recomposición de paneles solares”. Actualmente, en la provincia, el único tratamiento que se puede dar es un acopio, y la disposición final no se puede realizar porque no hay ningún sitio habilitado para poder recibir RAE.

“Generalmente se recuperan los coolers de computadoras, todo el cableado. Se desarman algunas plaquetas y algunos metales pesados como cobre, platino y oro, en pequeñas cantidades”, dijo y añadió: “Hay que tener los materiales adecuados y también ver si se pueden recuperar los plásticos. Las carcasas de hojalata se pueden vender, el resto va todo a acopiarse”.

Entre los más complicados se encuentran los monitores grandes y viejos, que son muy complejos, más aún si se desarman. “Tienen algunos gases contenidos, por eso se decide mantenerlos armados y acopiados”, explicó el funcionario. También el tóner de las impresoras, a los cuales se les terminó su vida útil, “es un plástico que ha sido contaminado con un pigmento de otra corriente que es la tinta. Debe ser incinerado y esa ceniza hay que disponerla”, explicó el entrevistado.

Lo que más se recibe son computadoras, celulares con baterías y cargadores. “El mayor volumen viene de privados; en el sector público también hay mucho recambio y de particulares”, agregó. Lo que se puede refuncionalizar va a donaciones para entes públicos como bibliotecas, algunas comisarías y estaciones de bomberos. Los Puntos Eco son vandalizados, incluso los propios consumidores no son prolijos al depositar los residuos tecnológicos.

Respecto al trabajo con los municipios, dijo: “Estamos recolectando los aparatos electrónicos (RAE). Estamos contactando con los municipios para que hagan campaña. Si quieren dar ese servicio a la comunidad, deben ver de qué manera lo pueden costear o hacer la logística para poder llevarlo al Complejo Ambiental San Juan”.

En el Parque de Tecnologías Ambientales hay un lugar que está ambientado para la refuncionalización de RAE, desmantelamiento y acopio. Los puntos limpios donde se pueden llevar RAE son el estacionamiento del Vea del shopping del Bono y en el estacionamiento del Hiper Libertad.