Con totora de Zonda y cartón recuperado, un emprendimiento crea papel y cuadernos super ecológicos

sábado, 31 de agosto de 2024 17:04

En un mundo donde la sostenibilidad se vuelve cada vez más urgente, un emprendimiento local se hace necesario para cuidar la naturaleza. Liliana Días, licenciada en Artes Visuales, ha dedicado más de 20 años a la creación de papel artesanal a partir de fibras locales, usando la totora y el chañar que crecen en el humedal de Zonda. Se define a sí misma como cartonera, por recuperar el material que muchos desechan para hacer tapas de cuadernos únicos que son 100% biodegradables.

"El papel es el soporte más conocido sobre el que se estampa un grabado", relató Liliana a Diario la Provincia SJ que ha nombrado su emprendimiento como Cielo Alto. "La materia prima principal es la fibra de totora que crece en este humedal que llamamos 'El Ciénago', pero es conocido como Parque Sarmiento”, expresó.

"Fue materia de estudio en mi formación académica. A partir de ahí empecé a hacer estampas; tenía pocos recursos como estudiante y necesitaba estampar en papeles para mis exámenes, así que me puse a hacer papel fuera de la facultad", recordó Liliana sobre sus inicios.

Fue en 2005 cuando decidió volver a la provincia, luego de varios años en Mendoza haciendo talleres. “Me apasioné con el papel y las fibras. Me trasladé de nuevo a San Juan y descubrí que en el lugar donde había nacido, en Zonda, había un montón de materia prima para trabajar con el papel”, agregó.

Aunque ahora está seco, crece en cualquier curso de agua, lo que le permite trabajar en épocas de sequía. “En el parque tengo un permiso para cosechar”, contó y explicó cómo es el proceso con el que lleva trabajando años: “Después de que está seca, se corta, se cocina con soda cáustica, se machaca y se arma la pulpa. A partir de ahí se tiñe o se destiñe, depende de lo que quiera hacer".

Prosiguió: "El armado de las hojas se hace con un bastidor, donde hago varias de una sola vez para abaratar los costos en el proceso, y las seco en vidrio. Separar el papel que se hace sin complicaciones se va para vender como insumos, y el otro lo uso para la producción de cuadernos". Luego los estampa, los pinta, hace collage y después arma los cuadernos que son biodegradables. "Trabajo mucho con el cliente y, bajo mi estética, lo hago según las características que ellos quieren".

Aunque al principio solo hacía papel, tuvo que reinventarse para que tanto trabajo sea más redituable. "Fui descubriendo con el tiempo que tiene más salida. Aboqué mi producción a eso y, desde los pocos recursos, fui descubriendo el cuidado del medio ambiente, la recuperación de materiales y el reciclado".

Es por eso que, bajo un enfoque totalmente integral, se definió como "cartonera", además de practicar el trueque como forma de economía alternativa. "En las tapas uso cartón recuperado que voy recolectando por la vida. Soy cartonera, uso las cajas de zapatos, las tapas de cuadernos o libros viejos", dijo y agregó: "También tengo un vínculo muy especial con los que han pasado por mi puesto en la feria y trueco papeles o cartones por cuadernos, libros o miel, lo que se vende en la feria. Es otro modo de hacer economía que para mí es super importante".

Y, pese a que tiene títulos habilitantes y que le gusta enseñar, no ejerce la docencia. "No me llevo muy bien con la autoridad dentro del sistema educativo en el nivel primario y secundario. A mí me encanta enseñar a niños, pero no lo puedo hacer en ese contexto educativo. Enseñé siempre en un contexto de educación no formal, con cursos", finalizó.