Contaminación lumínica: apuestan a un cambio cultural para preservar el cielo sanjuanino

viernes, 30 de agosto de 2024 17:02

Con el objetivo de preservar el cielo sanjuanino, distintos sectores como Ambiente, Turismo, Cultura, la UNSJ y los observatorios astronómicos de la provincia apuestan por un cambio cultural para hacer frente a una problemática que afecta a San Juan como capital nacional del turismo astronómico.

Si bien una de las propuestas era elaborar una ley para regular el uso de la iluminación, se cree que la concientización, más allá de una normativa, puede ser aún más significativa para reducir la contaminación lumínica. "La clave está en generar una cultura de cuidado y conocimiento, porque uno no protege lo que no ama, y no ama lo que no conoce", dijo Héctor Bustamante, subsecretario de Desarrollo Sustentable, a Diario La Provincia SJ.

“Es crucial que cada uno comprenda su papel y aporte en esta causa”, agregó el entrevistado. Desde un enfoque técnico, es necesario evaluar qué tipos de luz o artefactos son más contaminantes y cuáles son más beneficiosos. "A veces, la solución puede ser tan simple como cubrir las luminarias con un sombrerete", sugirió.

El proceso de abordar de manera investigativa una ley es lento y complejo, especialmente en lo que respecta a la regulación de la iluminación como forma de contaminación. Bustamante destacó que "la regulación de la iluminación implica muchos aspectos que deben ser considerados en cada situación particular. Se están llevando a cabo acciones impulsadas por el observatorio, buscando generar conciencia sobre el uso responsable de la energía y la iluminación”.

Según expresó, el tema tiene múltiples facetas. Se ha convocado a una mesa de trabajo que incluye Turismo, Cultura, universidades, la Secretaría de Recursos Energéticos y la Dirección de Cambio Climático. “Se está elaborando un programa de acción que comienza con la recopilación de información sobre la contaminación lumínica: su origen, fuentes y alcance, para entender su impacto”, informó.

La colaboración con expertos en ciencia y técnica, así como con recursos energéticos, es fundamental. Esta situación afecta el trabajo de los observatorios, la actividad geoturística y el patrimonio natural de la provincia. "Es fundamental generar una concientización inicial y, a partir de ahí, evaluar la posibilidad de futuras iniciativas legislativas", señala Bustamante.

"San Juan es la capital nacional del turismo astronómico", enfatizó el funcionario, y agregó: "el cielo es un patrimonio natural que debemos cuidar", instando a prestar atención a un uso razonable de las fuentes de iluminación. "No se trata de oscurecer nuestras calles, que son necesarias para la vida urbana, sino de encontrar formas de disminuir la emisión de luz que se dispersa sin cumplir su propósito".

El siguiente paso será avanzar en aspectos lógicos, como el ahorro del consumo eléctrico, la valoración del cielo sanjuanino como patrimonio cultural y la difusión de esta lucha. "Debemos abrazar la idea de que el cielo nocturno es parte de nuestro paisaje", afirma Bustamante.

Además, se está trabajando en una estrategia de comunicación que acerque el turismo astronómico a todos los sanjuaninos. Aunque se mencionan lugares específicos para la observación, Bustamante aclara que "eso no significa que en la ciudad de San Juan no podamos adoptar conductas ambientales que optimicen el uso de la energía". El Observatorio del Leoncito, ubicado a unos 80 kilómetros de la ciudad, puede verse afectado por la iluminación urbana, perjudicando la observación con equipos sofisticados.