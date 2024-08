Luis, el tornero sanjuanino que convierte su experiencia en piezas únicas

sábado, 3 de agosto de 2024 17:03

De profesión ingeniero agrimensor, Luis Hidalgo se introdujo en la actividad del torno de madera hace 18 años. Hoy, jubilado y a punto de cumplir 76 años, cuenta con una herramienta que ha forjado durante años para crear piezas únicas; no se trata de gubias, formones o raspadores, sino de su experiencia.

“Yo lo que hago son artesanías con el torno de madera: morteros, azucareras, floreros y cuencos de distintos tamaños” dijo a Diario La Provincia SJ el artesano, quien ha encontrado en el torno su medio de expresión. Luego de retirarse de su trabajo, este hobby se ha convertido en su pasión, dedicando actualmente seis horas al día a su labor artesanal.

“Empecé como un hobby; siempre me atrajo lo que es la carpintería. Poco a poco, fui practicando hasta que pude comprar un torno”, explicó. A pesar de no tener formación previa, comenzó a trabajar de forma autodidacta y, aunque se trata de una labor muy manual que requiere esfuerzo, se ayudó de la tecnología para aprender un poco más. “Empezaron a aparecer los videos de YouTube y me ayudaron mucho”.

Sin embargo, no basta con eso para darle forma a la experiencia. “Después, con el tiempo, se formó un grupo de torneros de la República Argentina, participé en varios eventos y talleres dictados por gente que vino de Colombia, Estados Unidos y Uruguay”.

Su sed de aprendizaje lo llevó a España, donde además pudo conseguir herramientas de mano, ya que en Argentina son difíciles de obtener. “Al principio, no tenía herramientas para tornear y no se conseguían en el mercado argentino. Fui fabricando algunas herramientas usando las de carpintería”, relata. Con el tiempo, logró acceder a herramientas importadas y tuvo la oportunidad de viajar a Pravia, España, donde adquirió nuevos instrumentos que mejoraron su trabajo.

Actualmente, vende sus productos en el Mercado Artesanal Luisa Escudero, donde también enseña todo lo que sabe. “En el mercado artesanal, suelo dar talleres, pero la inversión en herramientas es un obstáculo para muchos”, señala. En sus clases, enseña lo básico del torno, siempre con precauciones, ya que “toda actividad tiene sus riesgos”.

A pesar de su jubilación, el torno se ha convertido en su entretenimiento diario. “Mientras tenga salud y pueda seguir trabajando, voy a seguir con esto, mejorando la calidad y adquiriendo más experiencia”, dice, reflejando su compromiso con el arte. Cada pieza que crea es un desafío, ya que “no hay dos piezas iguales”.