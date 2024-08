Con aumentos registrados de más del 240%, inquilinos en San Juan advierten un "abuso" en los alquileres

jueves, 29 de agosto de 2024 22:20

Difícil. Así es el panorama que transita el sector de inquilinos en el país y San Juan no es la excepción. Los contratos que se rigen por la derogada ley de alquileres mantienen los términos y condiciones firmados hasta su finalización. Además, los contratos actualizados por el Índice de Contratos de Locación (ICL), comunicado por el BCRA, tendrán un incremento anual del 243,1% en septiembre. Así, después de 12 meses sin cambios, los inquilinos bajo la ley 27.551 experimentarán una suba interanual cercana a ese porcentaje este mes.

Ante este panorama complejo, la Asociación Inquilinos de San Juan señaló que la situación se agrava rápidamente. “La situación es cada vez peor. Desde que se derogó la Ley de Alquileres esto es tierra de nadie. La verdad es que el abuso que existe hoy en día no existía con la ley anterior. Podíamos estar en disconformidad con algunas cosas, pero si había un estado presente. Hoy al no tener un estado presente, el que más tiene pone las condiciones y el inquilino lo que tiene que hacer es tratar de ajustarse a lo que dicen. Con la expectativa cada vez más lejana de poder vivir dignamente”, sostuvo Víctor Bazán, de la Asociación Inquilinos Sanjuaninos, a Diario La Provincia SJ.

En lo que respecta a los aumentos registrados en la segunda parte del 2024, Bazán destacó que todos se ajusta sobre inflación. “Desde diciembre con la gran devaluación que hubo en el país, hoy los aumentos van por encima de la inflación bimestrales o trimestrales como mucho. Los contratos de alquileres antes eran de tres años y ahora pasaron a dos – uno o dieciocho meses o como lo crea correr inmobiliario con complicidad del propietario. Decir cuánto vamos a vivir, por cuánto tiempo y cada cuánto nos van a ajustar y si no les gusta lo vuelven a cambiar. Esto es terrible”, resaltó.

El referente en el tema expresó que los aumentos registrados anual rondan el 270% y debe oscilar actualmente en lo que va del año en 140%. “No se puede sacar un estimativo porque hay contratos todos diferentes y todo no se ajustan en el mismo tiempo”, agregó.

Posteriormente, indicó que el aumento de septiembre en las tarifas preocupa fuertemente a los inquilinos. “El problema está en que el salario no acompaña. Es una locura lo que está sucediendo”, comentó.

Por otro lado, Bazán hizo referencia a que es clave un encuentro con autoridades provinciales para que estén atentos a lo que están padeciendo. En este sentido, el referente en el tema comentó que hubo un acercamiento por parte del Gobierno hace un tiempo atrás, pero el encuentro no se pudo concretar en su momento. “Lo que nos interesa es hablar con el señor gobernador o con el vicegobernador para entablar conversaciones. No queremos el teléfono descompuesto como nos pasó con el anterior gobierno. Si surge la posibilidad de hablar con el gobernador obviamente que vamos a ir”, remarcó. Y agregó que “es un problema muy grave lo que está sucediendo. Tenemos mucha gente que no va a poder alquilar, problemas de hacinamiento. El gobernador está tratando de sostener un poco la obra pública, hay que mejorar la situación en general”.

Por último, el referente en el tema indicó que el costo de un alquiler dependerá de muchos factores. Actualmente, de un ambiente parte desde los $120 mil a $150 mil y más también, Después, el alquiler de una casa parte de los $350 mil a $500 mil. “Todo va variando, pero no hay un precio estipulado, en ese orden están”, remarco.