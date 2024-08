Vandalismo a la imagen de la Virgen María: avanza la investigación y habrá rezo del Rosario en desagravio

miércoles, 28 de agosto de 2024 09:38

El acto vandálico y de profanación a la imagen de la Virgen María, en la advocación de la Medalla Milagrosa, en su día (27), generó conmoción y repudio en la comunidad católica sanjuanina. Debido a que es, al menos, el tercer ataque a imágenes religiosas que están en lugares públicos, la Iglesia Católica hizo la denuncia policial y la investigación avanza. Además, habrá una acción de desagravio.

El sacerdote Andrés Riveros destacó este miércoles que fue convocado por el jefe de Policía, Néstor Marcelo Álvarez para conocer los avances del trabajo para tratar de establecer qué sucedió. Es que, más allá que la hipótesis fuerte es un ataque vandálico, no descartan que fuera un accidente. "No podemos dejar de contemplar que, a lo mejor, alguien le dio un pelotazo sin querer. No obstante, tenemos varios casos y queremos exponer nuestra preocupación con el jefe", agregó.

En tanto, desde un grupo de oración de la Parroquia Espíritu Santo se propuso realizar una acción de desagravio que rápidamente se extendió a otras comunidades. Con ello, está la convocatoria abierta para sumarse al rezo del Rosario, este jueves a las 21 hs. frente a la imagen de la Virgen, ubicada en la plazoleta de Acceso Sur y avenida de Circunvalación, en Capital.

Tristeza

Tres imágenes de la virgen fueron vandalizadas en distintos puntos de San Juan y el hecho preocupa a la comunidad católica. Uno sucedió en la gruta ubicada en la plazoleta de Acceso Sur y avenida de Circunvalación, en Capital. Allí la imagen de la Virgen María, bajo la advocación de la Medalla Milagrosa, fue decapitada. También se registraron casos en Rawson y Marquesado.

Otro acto vandálico de Capital fue en la calle Esquiu, entre Lavalle y Güemes. Aunque la imagen estaba protegida en una gruta, sufrió daños.

El tercer incidente que conmovió profundamente a los fieles ocurrió en la Parroquia del Valle, en Rawson. Allí, una imagen de la Virgen María fue dañada, y le sustrajeron la cabeza. Los fieles pidieron oraciones para la conversión de los responsables y para que reflexionen sobre sus acciones.

"Primero nos sorprendió la noticia, no es algo que estuviéramos esperando. Nos sorprendió dolorosamente porque las imágenes hacen al acervo religioso-cultural de nuestro pueblo. El dañar una imagen de alguna manera atenta contra estos sentires tan queridos de nuestra gente", sostuvo el padre Andrés Riveros, este martes, a Diario La Provincia SJ.

Riveros aseguró que les llegaron casos provenientes de Rawson, Marquesado y de alguna otra parroquia de Capital. Fueron hechos de diferentes magnitudes, no fue tan trascendente como el caso de la Medalla Milagrosa en avenida de Circunvalación.