Tecnología inverter: tras el lanzamiento de programas, aguardan por un repunte en las ventas

miércoles, 28 de agosto de 2024 22:43

El Gobierno presentó hace unas semanas el “Programa de Reconversión y Eficiencia Energética”, una iniciativa que permite a los ciudadanos adquirir electrodomésticos para el hogar en cuotas sin interés. Este plan busca estimular las ventas en el sector de electrodomésticos y, al mismo tiempo, ayudar a los usuarios de luz y gas a mejorar la eficiencia energética en sus hogares o empresas.

La tecnología inverter, que regula de manera inteligente la velocidad de funcionamiento de dispositivos eléctricos como bombas de calor, lavadoras y aires acondicionados, es clave en este programa. Este sistema mantiene un nivel constante de rendimiento y eficiencia energética.

A pesar de la reciente iniciativa del Gobierno para fomentar la eficiencia energética, la venta de artefactos con tecnología inverter entre los sanjuaninos fue relativamente baja. Referentes del rubro explicaron que la baja demanda puede deberse en gran parte al costo superior de estos dispositivos. Por ejemplo, un aire acondicionado con tecnología inverter puede costar hasta un 20% más que uno convencional.

Hugo Arabel, de Dismar, comentó a Diario La Provincia SJ que "últimamente el sanjuanino está consultando por estos artefactos". Destacó que el sistema de tecnología inverter permite un ahorro de hasta un 40% de energía, lo que ha llevado a un aumento en las consultas y ventas de heladeras, lavarropas y aires acondicionados con este sistema".

El sanjuanino detalló que los productos más consultados actualmente son los lavarropas y aires acondicionados, y que los sanjuaninos tienden a asesorarse con profesionales, como electricistas matriculados, antes de realizar la compra. “Hay muchas personas que vienen directamente a buscar tecnología inverter”, agregó.

Arabel también mencionó que la tecnología inverter se ha puesto en auge en 2024, ya que los consumidores buscan productos que ofrezcan menor consumo energético. En cuanto a los medios de pago, señaló que los sanjuaninos utilizan una variedad de opciones, incluyendo tarjetas de crédito y planes de pago.

Respecto a los costos del artefacto con este sistema, sostuvo que un aire de ventana de 3.000 frigorías ronda los $750 mil, un lavarropa de carga frontal (no de tecnología inverter) de $700 mil para arriba. Algo con tecnología inverter oscila los $950 mil, un lavarropa de 8kilos, 1400 revoluciones.

Por su parte, Daniel Romera de Cálido Hogar señaló que las ventas han mejorado ligeramente en los últimos dos meses, aunque la recuperación no ha sido constante ni significativa. Romera destacó que diciembre y enero fueron los meses más difíciles para las ventas. A pesar de una leve reactivación, aún no hay suficiente confianza en la mejora de la actividad.

En cuanto a los artefactos con tecnología inverter, Romera notó un aumento en las consultas, aunque la diferencia de precios sigue siendo un factor importante. Explicó que la diferencia de precios entre los modelos con y sin tecnología inverter. "Hay una diferencia importante de precios, estamos hablando de un 20% a 30%. Entonces, por ahí la gente busca un precio. Si bien, hay una rebaja del consumo por ahí reflejada en el precio es importante”, contó.

El sanjuanino detalló que un aire acondicionado sin inverter cuesta alrededor de $750 mil, mientras que uno con inverter puede alcanzar el millón de pesos. A pesar de las ventajas energéticas, muchos consumidores aún buscan opciones más económicas, y el 80% a 90% de los clientes optan por pagar en cuotas. “La gente que tiene acceso a un mejor sueldo o que consume mucha electricidad si hace la inversión de ese tipo. Todavía no se ve reflejada la gente que si no es inverter no compra”, comentó.

Romera concluyó con sus expectativas para el futuro: “Queremos que esto salga bien. Seguimos apostando a la comercialización, pero la incertidumbre del ambiente sigue siendo un desafío”.