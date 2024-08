Preocupa el aumento de cobros de seguros no contratados a jubilados sanjuaninos

miércoles, 28 de agosto de 2024 07:58

Cierra el octavo mes del año y en materia de denuncias en Defensa al Consumidor no bajan los casos que exponen cobros de seguros no contratados, sobre todo a jubilados. En ello, el organismo incentivó a realizar las denuncias cada vez que sea necesario porque, lamentablemente, no se resuelven con una sola acción.

“Nuestros adultos mayores son los más afectados por estas maniobras y ello ubica a los bancos y a las empresas de seguros en el primer lugar del ranking de denuncias. Pese a que denuncian y renuncian a los seguros, en sus haberes vuelven a aparecer descuentos”, destacó a Diario La Provincia SJ, Fabiana Carrizo, directora de Defensa al Consumidor.

En ello, resaltó que lo fundamental es la denuncia recurrente. “Los seguros son por coberturas varias y no fueron contratados, en su mayoría. Hay desde seguros para el hogar hasta de bicicletas, cuando los jubilados ni siquiera tienen una. No obstante, algunas altas de estos descuentos llegan con la entrega de una tarjeta de débito, por ejemplo”, detalló.

Esta ola de cobros indebidos, que pueden significar descuentos desde $3000 a $10.000 en adelante, motivó que el organismo tenga presencia en Centros de Jubilados. “Muchos no se percatan de esos descuentos que no figuran en el recibo de sueldo pero sí en los “Últimos movimientos”. Desde los centros pueden pedirnos asesoramiento en estos casos y hasta podemos tomarles allí las denuncias. Es importante que conozcan sus derechos y que deben recuperar su dinero”, explicó.

Carrizo destacó que los damnificados deben saber que es posible recuperar el dinero que se le descontó. “Tramitamos la baja, que a veces el usuario hace pero no se efectúa, y el reintegro. Pero esto no termina ahí. Es preciso que la persona esté atenta y sus familiares también porque las adhesiones se registran en cualquier momento. Tenemos un programa especial para esto en el que nuestro cuerpo de abogados resuelve, acciona y educa sobre los derechos”, puntualizó.

La funcionaria detalló que en esta gestión preocupa el aumento de casos en ese sector: “muchos cobran pensiones o la jubilación mínima, lo que genera indignación. Trabajamos para llegar a toda la provincia, más que nada a quienes viven en zonas alejadas y que están más expuestos a estos descuentos”.