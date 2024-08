En San Juan proponen modificaciones de la ley de Turismo y ponen foco en el rol del guía

martes, 27 de agosto de 2024 22:22

El Colegio de Profesionales de Turismo de San Juan está promoviendo una serie de iniciativas clave. Uno de los principales objetivos es la modificación de la Ley N° 1051-A, que regula el ejercicio profesional de Licenciados, Técnicos y Guías en Turismo en la provincia de San Juan.

La presidenta del Colegio afirmó que, aunque la ley en general está bien, se han puesto énfasis en algunos puntos específicos. La modificación busca incorporar al idóneo en Turismo, un grupo que anteriormente, antes de la resolución, representaba a los técnicos. La propuesta de modificación ha sido trabajada y presentada en la Cámara de Diputados.

“Serán alrededor de 5, que son de las agencias que en su momento fueron las primeras agencias de la provincia. Después salió la regulación de lo que es el representante técnico idóneo. Se los incorporó igual a nivel nacional y se les dio el certificado como idóneo, pero en realidad no tienen un título profesional”, aseguró Daniela Muñoz, licenciada en Turismo y actual presidenta del Colegio de Profesionales de Turismo de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

En este escenario, la profesional explicó que la idea es que estas personas puedan ser incorporadas al Colegio no como matriculados directos, sino como adherentes para que también sean parte. Además, aseguró que “se solicitaba incorporar al guía idóneo, aquel guía que no tiene el título profesional. De todas maneras, estamos en un debate porque, por supuesto, hay profesionales que no lo consideran pertinente debido a la competencia con aquel guía que sí se formó y es profesional en la actualidad”.

Entre los otros puntos de la modificación, se encuentra la reducción de la Comisión Directiva. “Por ahí ser más puntuales en los cargos que hay dentro de la comisión y quizás reducirlos un poco más para que sean un poco más eficientes”, resaltó. Y agregó: “Son algunos de los puntos en los que básicamente hay que trabajar para modificarlo. Ingresó la ley con la diputada Alejandra Leonardo. Con ella estamos trabajando en conjunto para la modificación”.

Vale destacar que el Colegio cuenta con 140 matriculados y destacó: “Nos queda hacer un trabajo de hormiga porque muchos profesionales no conocen todo el Colegio. No saben que por ley deben matricularse, así que también es necesario hacer un trabajo para que se matriculen poco a poco”.

En lo que respecta a la segunda parte del 2024, la referente en el tema detalló que se enfocarán en visualizar a los guías. “Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Ellos están trabajando en el registro de guías y en contar con ello. Por el momento, no tenemos números. Es importante visualizar y darle más importancia al rol del guía”.

Lograron fortalecer el lazo con las autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. “Es importante trabajar en conjunto con el sector público y privado, así como con el resto de las instituciones”, aseguró.

Por otro lado, comentó que están trabajando a nivel nacional con INCATUR. “La idea es brindar la posibilidad a los matriculados del Colegio de realizar capacitaciones online. Esto también está en la agenda para poder trabajarlo y que puedan seguir capacitándose”, subrayó.

Además, aseguró que “también venimos trabajando y articulando algunas reuniones con la Asociación Hotelera Gastronómica. Hay un convenio pendiente por realizar. También con la Asociación de Agencias de Viaje. Con ellos está la idea de realizar pasantías para aquellos profesionales que recién se egresan y necesitan práctica y experiencia. También lo estamos gestionando para lograr pasantías pagas para aquellos profesionales interesados”.

Impulsan toda actividad relacionada con el sector. “Sabemos que cualquier tipo de actividad vinculada con el sector es importante para que se siga visualizando no solo el rol del profesional, sino también la actividad en sí y para quienes trabajamos. Tenemos una gran variedad de profesionales que trabajan como docentes, así que también con ellos la idea es trabajar para seguir avanzando en todas las áreas del sector”, cerró.

Avances

Además, el Colegio firmó un convenio con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Este acuerdo tiene como objetivo trabajar en diversas áreas, siendo una de las primeras acciones la convocatoria a los profesionales matriculados interesados en dictar cursos de capacitación en turismo. Esta iniciativa no solo busca destacar el papel del profesional, sino también crear una bolsa de trabajo para aquellos que lo soliciten.

En la agenda del Colegio hay muchas otras actividades por desarrollar, incluyendo capacitaciones adicionales para los profesionales y la articulación de diversos proyectos.

“De a poco vamos articulando diferentes acciones, tratando de escuchar al profesional para ver cuál es la inquietud y necesidad que tiene”, comentó Daniela Muñoz, presidenta del Colegio de Profesionales de Turismo, a Diario La Provincia SJ.

Capacitaciones pedidas por profesionales

Dentro de las capacitaciones demandadas se encuentran puntualmente las relacionadas con el guiado, que es una cuestión muy específica, y el enoturismo, entre otras. “Venimos trabajando en reuniones con los colegios del resto del país. Estamos avanzando hacia la federación de Colegios Profesionales de Turismo del país. Hemos avanzado con varias reuniones”.