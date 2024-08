La Legislatura se sumó a una colecta solidaria de sangre

lunes, 26 de agosto de 2024 18:16

Este martes 27 de agosto, entre las 8:30 y las 12 hs., podrás acercarte por el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados y sumarte a la colecta de sangre del Instituto Provincial de Hemoterapia.

La actividad es organizada por el IPHEM, la Legislatura Provincial y el Ministerio de Salud de San Juan. Con tu donación, también podés registrarte como donante de Médula ósea

Según se informa desde el Instituto de Hemoterapia, la donación de sangre es importante porque salva vidas. La sangre es vital para el funcionamiento del cuerpo humano, y las transfusiones de sangre son esenciales para tratar a pacientes con enfermedades graves, accidentes traumáticos y durante cirugías. Al donar sangre, se puede ayudar a garantizar que haya suficiente suministro para aquellos que lo necesitan desesperadamente.

Las personas que pueden donar son aquellas que cumplan con los siguientes requisitos:

-Gozar de buena salud

-Tener entre 18 y 65 años

-Pesar 50 kg o más.

-No tener síntomas de infección tales como; fiebre, dolor de garganta, diarrea o dolor de muelas; ni estar bajo tratamiento para infecciones (antibióticos) en los últimos 15 días.

-Pasaron 3 meses de tu última donación.

-Pasaron 6 meses de la última cirugía, endoscopía, colonoscopía y otros estudios exploratorios.

-No estar embarazada o ya pasaron 6 meses del último parto, y no estás en periodo de lactancia.

-Pasaron 12 meses de tu último tatuaje, pircing, sesión de acupuntura o transfusión.

-No consumir drogas inyectables, y no consumiste cocaína en el último año.

-No tener antecedentes de hepatitis viral, enfermedad cardiaca o cáncer.

-No padeciste enfermedades de transmisión por sangre o estuviste en riesgo de adquirirlas (hepatitis B, hepatitis C, sífilis, gonorrea, etc).

-No tuviste prácticas sexuales de riesgo.

Fuente: Prensa Legislatura de San Juan