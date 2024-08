El dique Ignacio de la Roza ya está operativo tras la colocación de las compuertas

lunes, 26 de agosto de 2024 13:29

Durante la jornada del lunes 26 de agosto, el gobernador Marcelo Orrego llegó al dique Ignacio de la Roza para observar cómo están las compuertas del canal matriz, que acaban de colocar, tras realizarle un mantenimiento, que no se había realizado en más de 20 años. De este modo, el mandatario subió al puente del canal matriz para observar el estado actual de las compuertas y su funcionamiento, ya que el agua ha sido restituida en los canales de la provincia. Cabe destacar que el dique ya se encuentra operativo. El cambio visual y funcional es notable y refleja la importancia de estos trabajos.

Se ha llevado a cabo la extracción de cinco compuertas: cuatro del canal matriz y una del desarenador, numeradas como 28, 29, 30, 31 y 32. Estas compuertas han sido sometidas a un exhaustivo trabajo de mantenimiento, que incluyó intervenciones en la estructura, la pantalla, pintura, cambio de cables, arenado y ajuste de todos los rodamientos, así como la instalación de burletes nuevos.

Este proceso requirió un despliegue importante de grúas, camiones y equipos, ya que cada compuerta pesa 14.000 kilos, lo que implicó un manejo considerable dentro de la obra. Es importante destacar que muchas de estas piezas estaban en mal estado, y este trabajo era crucial para evitar problemas mayores.

Este tipo de mantenimiento más profundo no se había realizado en más de 20 años, lo que había puesto a las compuertas al límite de su funcionalidad. De no haberse llevado a cabo este trabajo, enfrentábamos el riesgo de un colapso durante la temporada estival, lo cual, con temperaturas de 40 grados en la provincia, podría haber dejado a la población sin agua, afectando no solo el consumo humano, sino también la agricultura y la industria.

Este canal matriz es el corazón de la producción en la provincia de San Juan. Si no se hubiera realizado el mantenimiento de estas cuatro compuertas, que distribuyen el agua a todo el Valle del Tulum, se hubiera puesto en riesgo el abastecimiento de agua en los departamentos de la provincia. Todo este sistema garantiza el suministro de agua en la provincia, y si el canal matriz no funcionara, sería imposible erogar el caudal necesario para abastecerla.

Acompañaron al gobernador el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; secretario de Agricultura, Miguel Moreno; secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia, director de Hidráulica, Raul Ruiz; director de Recursos Energéticos, José Ginestar; Consejo de Hidráulica; presidente de OSSE, José Luis Beltrán, gerente de Operaciones, Sergio Estrada.