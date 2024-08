Hugo, el tucumano apasionado por el tango que cautiva a los sanjuaninos con su talento

domingo, 25 de agosto de 2024 14:30

Hugo Cárdenas, nacido de Tucumán, encontró en San Juan su segunda casa y una posibilidad para desplegar su pasión por la música. A lo largo de su vida, transitó diversos caminos, pero fue su amor por el tango el que lo llevó a consolidarse en uno de los lugares más icónicos de la provincia: la esquina de General Acha y calle Rivadavia, en la Peatonal.

Con el tiempo, Cárdenas logró cautivar a todos con su talento, ganándose el afecto de quienes pasan diariamente por ese rincón de San Juan. Su dedicación y habilidad artística han dejado una huella significativa en la escena local.

En una nueva etapa de su vida personal, Cárdenas ha emprendido un desafío adicional: escribir un libro en homenaje a un destacado cantante nacido en San Juan, Alberto Pedestá, quien dejó una marca indeleble en el mundo del tango. Su objetivo es finalizar este proyecto para luego presentarlo al público.

Actualmente, Cárdenas realiza una rutina artística callejera en la peatonal, un espacio autorizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Desde 2016, ha estado compartiendo su talento con los sanjuaninos en ese lugar. “Bien con la gente y con los jóvenes. Eso es una parte importante, si uno no les cae bien a los jóvenes es muy difícil tener una comunión con ellos. Acá se dan cosas muy lindas porque los jóvenes son muy respetuosos. Da la impresión que buscan el acercamiento. Me va muy bien en ese sentido”, comentó el hombre a Diario La Provincia SJ.

Cárdenas recordó su primera vez en la Peatonal, cuando presentó su pasión por el tango a los sanjuaninos. “El tango era una incógnita. Para mi grata sorpresa, a la gente le gustó. Noté que le genera a la gente una alegría, un recuerdo cariñoso, porque tanto la gente adulta como los jóvenes recuerdan a sus abuelos”, resaltó.

El hombre contó que se encuentra con personas que tararean las canciones, conocen las letras desde temprana edad. “Es increíble porque hay jóvenes que se conocen la letra y eso para mí es realmente muy agradable”, comentó. El hombre aseguró que en principio fue difícil, pero poco a poco se fue consolidando el tango en San Juan. Además, afirmó que se debe ser muy cuidadoso con todo lo que respecta al tema del sonido. “Debe ser un sonido tranquilo que no moleste al vecino que son los comerciantes. El tengo precisamente da esa posibilidad porque hay que cantarlo a media voz. No provoca la molestia a quienes tal vez no les llega todavía el mensaje. Hay que ser muy prudente en ese sentido”, afirmó.

El hombre aseguró que “me fui consolidando en ese lugar y hoy por hoy afortunadamente nos va bien en todo sentido”.

En cuanto a la rutina que realiza, el hombre contó que cuenta con el permiso de lunes a sábados de 17 a 21 horas. Alrededor de las 17.30 arranca con su repertorio de tres horas y medias continuado. “Ese es el sentido del artista callejero, el público es circunstancial, la gente va de paso. Uno la propuesta la tiene que hacer de manera permanente. Si dejo de cantar la gente pasa de largo”, destacó. El hombre comentó que llega muy bien y sin complicaciones tanto con el equipo como con la garganta.

En esta propuesta, el artista contó que su esposa lo acompaña en cada una de las jornadas y es su gran pilar. “La compañía de ella estimula y se pone muy cerquita. Me ayuda a llevar las cosas y desarmar para regresar a casa. Siempre acompañado por ella, que viene hacer como la cómplice de esta linda historia”, contó.

El cantante comentó que uno de los objetivos que logra todos los días es poder sacarle una sonrisa a los sanjuaninos en estos tiempos tan complejos. “Esa interacción que hay permanentemente con la gente hace de que le podamos dar una alegría por lo menos por un instante y la gente lo acepta. Nosotros asumimos el rol con respeto y mucha dedicación y pasión”, sumó.

Por último, el artista detalló que “Alberto Podestá fue un artista sanjuanino. Nunca lo dimensionaron como verdaderamente merecía, una de las mejores voces del género musical. Fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, homenajeado y en San Juan no lo reconocieron al Podestá conocido como Gardelito. Estoy escribiendo un libro, estoy esperando terminarlo este año para ponerlo en consideración. Hago una permanente vocación a su figura en el repertorio que realizo”.

La historia

Hugo Alberto Cárdenas nació el 22 de mayo de 1960 en Río Seco, departamento Monteros, provincia de Tucumán. En 1977, se trasladó a Buenos Aires, donde vivió sus años de juventud. En la vibrante ciudad, se sumergió en el ambiente del tango, desarrollando habilidades en la interpretación vocal de la música del 2x4.

A los 22 años, tuvo su primera oportunidad de mostrarse en público, cantando en la Fundación EMAUS del barrio porteño San Telmo, durante una presentación del dúo Horacio Salgán-Ubaldo De Lío. Estos músicos de renombre, recomendando al joven Cárdenas, le ofrecieron la oportunidad de realizar una interpretación con su acompañamiento, marcando el inicio de su carrera artística. Desde entonces, actuó con regularidad en bares, restaurantes, clubes y plazas de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

En 1994, Cárdenas se estableció en la provincia de San Juan para retomar su carrera. Participó en diversos programas radiales sanjuaninos, como “El Club de los Muñecos” de Radio General San Martín, y en programas de Radio Sarmiento, Radio Colón, Radio Vida y Radio Universidad. También tuvo destacadas participaciones televisivas en Canal 5 Telesol y Canal 8.

Reconocimientos

En 2002, ganó el certamen organizado por SADAI-AADICAPIF en San Juan en el Rubro Tango. Formó parte del elenco estable de las “Tertulias de tango”, organizadas por la Asociación “El Tango y la Familia” y el Museo del Tango, dirigidas por Amín Raed. Estos eventos se desarrollaban con gran éxito en el Hotel Nogaró (actualmente Hotel Provincial).

Cárdenas fue convocado a eventos como la Fiesta Nacional de Santa Lucía, la Fiesta Provincial del Artesano en Astica, Valle Fértil, la Fiesta Provincial del Canto del Agua en Chimbas, y la Fiesta del Ciclismo en Valle Fértil. También tuvo actuaciones destacadas en la Plaza de la Libertad en Pocito y participó en numerosos eventos solidarios, recibiendo reconocimiento por sus aportes desinteresados.

Formó parte del Trío Alma de Bohemio junto a Esteban Calderón (bandoneón) y Orlando Tejada (piano). Durante su carrera, compartió escenario con músicos talentosos como Roberto Ávila, Ricardo Gregoire, Jonatan Vera, Roberto Fernández, Ceferino Cortez y Elio Murúa. Entre 2013 y 2014, fue miembro de la Orquesta Típica San Juan, dirigida por el maestro Esteban Calderón, destacándose en la provincia.

En octubre de 2015, participó exitosamente en la carpa Boulevar del Tango, en la 7ma Feria del Libro y la Cultura Popular, presentándose en dos noches ante un entusiasta público.

Ferviente defensor de la música ciudadana argentina, Cárdenas fue productor y conductor del programa radial “Menta y Cedrón” en Radio Sarmiento y creó y condujo el programa “Cuando Tallan los Recuerdos” por Canal 34 TV.

En 2018, fue homenajeado en su ciudad natal, Monteros, Tucumán, y en 2019, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Juan lo declaró “Personalidad Destacada de la Cultura” por su aporte al tango.

Con 38 años de carrera como cantor de tango, Hugo Cárdenas sigue siendo un defensor y cultor de esta expresión cultural, el tango.