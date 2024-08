Dos sanatorios privados de San Juan se unifican y los pasos son seguidos de cerca por Salud Pública

sábado, 24 de agosto de 2024 00:48

Achicamiento pero sin nuevos despidos. Así será la reestructuración que dos importantes centros de salud privados de San Juan realizarán y los pasos que dan son seguidos atentamente por el ministerio de Salud Pública. Así lo confirmó el ministro Amilcar Dobladez quien explicó que los centros de salud son el Cimyn y el Hospital Privado.

"El presidente del Colegio Médico me informó que es una reestructuración administrativa para juntar las dos administraciones, tanto del Cimyn como del Hospital Privado, para un achicamiento de costos. Es una nueva estructuración que ellos pretenden hacer y no tienen planeados nuevos despidos", confirmó el responsable de la cartera sanitaria tras la comunicación vía telefónica que mantuvo con Juan Carlos Bordes.

Dobladez señaló que tomó conocimiento de que han habido 20 despidos en el área del Colegio Médico pero no se registrarían ahora nuevas bajas. De igual manera aclaró que no se resentiría la atención al público. "Es administrativo, por lo que me plantea el doctor Juan Carlos Bordes. Juntan las dos administraciones de las dos instituciones", agregó aclarando que por ser instituciones privadas, el ministerio no puede intervenir.

El Gobierno de San Juan ya hizo una ayuda a través de la Obra Social Provincia, de un adelanto de prestaciones al Cimyn para hacer un rescate de 150 millones de pesos, dada la situación financiera que atravesaba.

DESPIDOS

El personal de salud que trabaja en las instituciones del Colegio Médico de San Juan están en alerta ya que, de acuerdo a lo que expuso ATSA, hubo 20 despidos. Adrián Verni, asesor letrado de ATSA, destacó que "el Colegio Médico no está en condiciones de continuar con los servicios que brinda la comunidad".

Detalló que en el sanatorio CIMYN, el Hospital Privado y las oficinas administrativas del Colegio Médico trabajan 457 familias. "Ellos no garantizan la continuidad de los servicios del Colegio Médico. Es una situación grave y preocupante. Los 20 despedidos son de los dos sanatorios: el Hospital Privado y del sanatorio CIMYN y abarca una variedad de servicios: enfermeros, mucamas, camilleros y admisión", dijo.

Verni expresó que "nosotros venimos observando esta situación y ya lo hemos analizado en la situación en la comisión directiva. Esta conducción que hoy maneja la institución del Colegio Médico son muy malos pilotos de tormenta. El gobierno de la provincia está aportando con fondos al Colegio Médico y acciona con esta actitud: con cortar el hilo por lo más delgado que es el sueldo del trabajador. Vemos que ellos no están tomando las medidas que tienen que tomar como para pasar y paliar esta situación económica que está atravesando el país en general. Tienen una deuda salarial con nosotros que data de febrero-marzo, también hay dificultades para pagar los aportes jubilatorios, los aportes de la obra social, y todas las prestaciones que hacen al servicio".