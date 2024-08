Representará a la Argentina en el Sudamericano de Patinaje Artístico y necesita de los sanjuaninos

viernes, 23 de agosto de 2024 16:58

Ignacio Salas, un talentoso patinador artístico de Jáchal, se encuentra en la cúspide de su carrera deportiva. A sus 17 años, representará a Argentina en el próximo Sudamericano que se llevará a cabo en Brasil del 1 al 10 de noviembre. El joven ha demostrado ser uno de los tres mejores patinadores de su categoría en el país, tras haber clasificado para varias competencias nacionales y realizar una pretemporada en Bolonia, Italia.

El atleta necesita la colaboración de los sanjuaninos y actualmente se encuentra en la búsqueda de sponsors para poder asistir a la competencia con su equipo de trabajo. El objetivo es juntar unos 3,500 dólares y viajar con su entrenadora.

“Este año, gracias a Dios, logramos la clasificación al Sudamericano, que es un gran objetivo”, expresó con entusiasmo a Diario La Provincia SJ. Ignacio, que anteriormente practicaba atletismo, tuvo que dejarlo para dedicarse completamente al patinaje, disciplina en la que también representó a Argentina y que practicaba de manera simultánea. “Hacía atletismo y velocidad 100 metros, pero tuve que dejar el atletismo por llegar a este nivel”, comentó. Su dedicación lo llevó a una pretemporada en Bolonia, donde pudo entrenar en la categoría Junior Soledad World Skate, considerada la máxima en el patinaje.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. Ignacio enfrenta grandes desafíos económicos, ya que la selección argentina no proporciona financiamiento. “Estoy buscando sponsors para poder solventar este deporte, ya que no es muy conocido pero es muy bello”, explicó. Agradeció a quienes ya lo apoyan, pero enfatizó que “toda ayuda será bienvenida”, haciendo un llamado a la comunidad sanjuanina para que se una a su causa.

“Es muy costoso para mis padres venir a entrenar aquí, vengo todos los fines de semana”, agregó, destacando el esfuerzo que su familia realiza para apoyarlo. Ignacio también mencionó que ha estado muy cerca de clasificar al Mundial en Italia, quedando tercero en el ranking nacional.

A esto se le suma la indumentaria especial, una malla que compraron por un valor de $600,000 en Rosario, que vestirá para competir con los mejores del continente.

“Es un sueño de todo atleta formar parte de la selección argentina y poder pisar una pista mundialista”, afirmó con determinación. La competencia en Brasil será dura, y Ignacio se siente emocionado por el desafío. “Es un nivel de patín bastante alto en el cual me voy a enfrentar, así que ahora estamos entrenando a full”, dijo.

Con su mirada fija en el Sudamericano, Ignacio Salas está decidido a representar a su provincia y a Argentina con orgullo. “Estoy entrenando a full para poder llegar a ese nivel y lograr algo grande”, concluyó, dejando claro que su pasión por el patinaje artístico es indiscutible y que su meta es hacer historia para el deporte en su país.

Finalmente, dejó a disposición su contacto y su alias, ya que cualquier aporte será bienvenido:

Ignacio Salas: 2644828367 , Alias: Ignasalas

(Papá) Gabriel Salas: 2645222018