Emotivo cierre de la Campaña Solidaria "Día de las Infancias 2024"

viernes, 23 de agosto de 2024 09:41

Como parte de las acciones solidarias y de sensibilización que lleva adelante el Poder Judicial de San Juan, el 22 de agosto se realizó el acto para la entrega de donaciones de elementos, herramientas y de casi 600.000 pesos, a la Escuela de Educación Especial “José A. Terry”, encabezado por el Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Marcelo Jorge Lima, junto a la Ministra

Dra. Adriana García Nieto, y la Directora de la escuela, Profesora Verónica Verdeguer, dando un cierre a la Campaña Solidaria por el “Día de las Infancias 2024” organizada por la Corte de Justicia junto al Colegio de Magistrados y Funcionarios y el Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS).

El Presidente de la Corte, Dr. Lima, dijo: “Recuerdo unas palabras de un especialista un psicólogo dedicado al autismo que nos dice que cada niño es una unidad especial que merece educación, pero no cualquier educación, merece una educación adaptada a sus necesidades. Y si nosotros no podemos hacer que ellos aprendan de lo que nosotros enseñamos debemos nosotros enseñar lo que ellos pueden aprender. Queremos compartir con ustedes un día muy especial que es el Día de las Infancias un día feliz en el que podemos hacer que los chicos logren la mejor potencialidad y desde el Poder Judicial tenemos la posibilidad a partir de la solidaridad de nuestra gente de acercarles algunas pequeñas cosas”.

Por su parte, la ministra Dra. García Nieto, expresó: “Todos los años intentamos que el Día de las Infancias no solamente sea un día para pensar en nuestros propios hijos, sino que es un día en el que el Poder Judicial, no con aportes del Poder Judicial, sino con aportes de quienes pertenecemos al Poder Judicial, tratamos de mirar alguna comunidad y en este año la comunidad elegida fue la de esta escuela. Hemos traído lo que materialmente se ve, algunos aportes que ustedes necesitan para el desarrollo de los chicos en la cotidianeidad, pero también queremos traerles y acercarles de qué manera pueden resolver esos pequeños inconvenientes que tienen en la gestión. Por eso quiero agradecer principalmente tanto a la Asesora de Menores como a la Defensora y a la señora Jueza que estarán a cargo de una pequeña charla para que ustedes puedan preguntar todo lo que necesiten y los problemas que tengan en la gestión de cuestiones que a veces parecen pequeñas, pero al momento de no poder resolver, son fundamentales”.

La Directora de la Escuela Terry, Prof. Verónica Verdeguer, agradeció la colaboración y dijo: “Actualmente nuestra escuela cuenta con una matrícula total de 83 alumnos, distribuidos en dos turnos, mañana y tarde, en los niveles Inicial, Primaria y Educación Integral para adolescentes y jóvenes, donde se brindan contenidos atendiendo la currícula oficial para alfabetización, como así

también de habilidades. Es de suma importancia poder contar con el material, las herramientas y espacios físicos en condición, ya que brindan la posibilidad de adquirir conocimientos más significativos, e inclusive para algunos pensar en una formación para un futuro laboral. De corazón, gracias, gracias, muchas gracias por lo que han hecho por la escuela y toda la comunidad nativa de

este lugar”.

Tras las palabras iniciales, la Corte de Justicia hizo entrega a la Directora del establecimiento educativo de una Bandera de Flameo. Además, gracias a la solidaridad de personas que trabajan en el Poder Judicial de San Juan, y también de personas ajenas al servicio de Justicia que se sumaron con sus colaboraciones, se pudo hacer la entrega a la comunidad educativa de distintos elementos para los talleres de carpintería y de cerámica; para la práctica deportiva; herramientas y material

necesario para las actividades planificadas por las docentes.

Los alumnos y alumnas de la escuela “José A. Terry” también recibieron como donaciones bicicletas del programa “Una Bici para mi Comunidad”. Se trata de una iniciativa de la Corte de Justicia de San Juan que nació en noviembre de 2021, a través del Juzgado de Ejecución Penal, la cual comenzó a ejecutarse en octubre de 2022, mediante el cual el Poder Judicial provee de rodados recuperados del crimen y las personas privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario Provincial los restauran, como parte de un proceso de reinserción social en el que aprenden un oficio y su trabajo redunda en un beneficio a la comunidad sanjuanina.

El acto contó con la presencia de la Presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Dra. Ana Lía Larrea; la vicepresidenta del Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan, Dra. Laura Romarión; el Supervisor de Educación Especial (Zona 1) del Ministerio de Educación, Prof. Raúl Riveros; la Directora del Área de Educación Especial, Lic. Mariana Gómez; la vicedirectora de la EEE “José A. Terry”, Carina Amidey; el Director del Servicio Penitenciario Provincial, Dr. Enrique Delgado; junto a personas de diferentes oficinas y organismos del Poder Judicial de San Juan.

En el marco de la campaña solidaria, el Poder Judicial también organizó un abordaje y charla informativa llamada “Aprendemos sobre los derechos y obligaciones de nuestras infancias”, a cargo de la jueza de Familia de Primera Nominación, Dra. Marianela López; de la Defensora Oficial Nº 8 del Ministerio Público de la Defensa, Dra. Daniela Riveros; y de la Asesora Oficial Nº 3 del

Ministerio Público, Dra. Laura Romarión, encargadas de brindar información y asesoramiento a las familias de los chicos que concurren a la escuela “José A. Terry”.

Los chicos disfrutaron de un show de magia a cargo del Mago Mauricio, quien los hizo interactuar y jugar, sorprendiendo con cada tramo de su espectáculo. Alguno de los donantes fueron los afiliados al Colegio de Magistrados y Funcionarios; afiliados al

Consejo de Fiscalías y Asesorías; personal del Poder Judicial, entre los que se encuentran los equipos del Ministerio Público Fiscal, Oficina Judicial Penal, la Oficina de Medidas Alternativas, Oficina de Ejecuciones Fiscales, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Ceremonial, Dirección de Comunicación, Oficina de la Mujer, Juzgado de Paz Letrado de Chimbas, Secretaría Letrada de la Corte y la Corte de Justicia.

La campaña Día de las Infancias 2024 estuvo organizada por la Corte de Justicia, a través de la Oficina de la Mujer y las direcciones de Ceremonial y de Comunicación Institucional.