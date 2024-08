Analizarán el impacto de la contaminación lumínica en la calidad del cielo sanjuanino

viernes, 23 de agosto de 2024 07:49

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en colaboración con el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) y el CASLEO, puso en marcha un proyecto destinado a medir la contaminación lumínica y su impacto en el cielo sanjuanino. En este contexto, se presentó el proyecto a las autoridades del Gobierno de San Juan para explicar sobre la forma de contaminación que la sociedad local aún no reconoce plenamente.

El proyecto lleva el nombre de “Impacto de la contaminación lumínica en la calidad del cielo Sanjuanino: Hacia una Ley de Protección y Conservación de los Cielos de San Juan”. Este trabajo captó la atención de las autoridades sanjuaninas que decidieron ponerse a disposición de lo que se necesite. La ingeniera Johana Quinteros, referente del proyecto, destacó que la contaminación lumínica no solo afecta al campo de la astronomía, sino que también tiene repercusiones sobre la calidad de vida de los seres vivos en general.

“La contaminación lumínica es algo que actualmente no se entiende como contaminación. Este tipo de contaminación no solo afecta a la observación astronómica sino también afecta a la calidad de vida de distintos seres. Les regula el ciclo de vida, sueño y no son favorables", comenzó explicando la ingeniera Johana Quinteros, referente del proyecto, a Diario La Provincia SJ.

En la misma línea, agregó: "la problemática existe y es real, se da por el avance de la población. Lo que queremos garantizar es que no interfiera ya en el instrumental que está ubicado en Barreal. Lo que pretendemos con los observatorios (OAFA y Casleo) es cuantificar esto. Nuestra idea es que esto se regule".

A partir de esto, lo que se pretende es "cuantificar esta contaminación lumínica y mitigar su impacto en puntos de interés, como por ejemplo donde están ubicados los observatorios. No se trata de eliminar la luz en la ciudad, sino de iluminar de manera correcta. Para ello, es necesario utilizar artefactos que dirijan la luz hacia abajo. Son pequeñas cosas que se deben tener en cuenta".

La profesional subrayó que esta tendencia se observa en muchos lugares del mundo, donde se han realizado trabajos de cuantificación lumínica y se han implementado acciones para mejorar la calidad del cielo.

Por otro lado, la profesional destacó: "Llevar a una ley que proteja el cielo es muy importante. Nosotros, en ambos observatorios, tenemos convenios internacionales. Nos eligen desde otras partes del mundo para poder tener instrumental acá, para estudiar gracias a nuestra calidad de cielo. Justamente, si podemos llegar a una ley de protección de este recurso, esto nos afianza como un polo astronómico de investigación y, a su vez, en la parte de turismo astronómico". Actualmente, San Juan es la capital nacional de Turismo Astronómico. "Hay que cuidar el recurso que trae todos estos avances; tanto en la investigación como en el turismo", comentó.

Respecto a lo que se viene, la profesional destacó que continuarán en lo que respecta a mediciones. A su vez, ponen foco en el trabajo de extensión que sería la llegada a la comunidad. Esas dos áreas serán en las que seguirán trabajando en vías de este proyecto.

En cuanto a las mediciones, los puntos claves serán donde están ubicados los observatorios. También, tienen como puntos de interés Ischigualasto. “La idea es ampliar también a sitios y lugares donde se realizan actividad de turismo astronómico de los privados”, resaltó.

Las mediciones pertinentes se hacen con unas cámaras específicas, y los instrumentos se deben traer del exterior.

Presentación del trabajo a las autoridades

Los expertos presentaron a las autoridades el proyecto que tiene como objetivo medir la contaminación lumínica en puntos estratégicos, como observatorios y áreas donde los operadores turísticos privados realizan observaciones del cielo.

En este contexto, Johana Quinteros destacó que, a pesar del desconocimiento general sobre el tema, los visitantes de los observatorios de San Juan suelen notar rápidamente la presencia de esta contaminación y se informan sobre las luces visibles a simple vista. Estas luces provienen principalmente de las cuatro ciudades más cercanas.

Quinteros explicó que la contaminación lumínica se manifiesta a través de la dispersión de la luz cuando se utiliza iluminación artificial inadecuada. La luz se dispersa y se dirige en múltiples direcciones, afectando la calidad de las observaciones astronómicas.

El trabajo

Los investigadores iniciaron esta investigación desde finales de 2022 hasta principios de 2023. El equipo de trabajo está conformado por docentes, personal de extensión y técnicos de ambos observatorios.

Este proyecto también cuenta con el apoyo de la Secretaría de Ambiente. Han colaborado con ellos, manteniendo recientemente una reunión en la que se les expuso la problemática.

“Nosotros expusimos que, a menudo, lo que se entiende como contaminación son las fábricas y otros puntos similares. Sin embargo, también existen otros tipos de contaminación que surgen debido a la vida actual. Es una cuestión que abarca mucho y sí está la intención de abordarla. Lo más importante que planteamos es la conformación de comisiones de trabajo para tratar diferentes aspectos, tanto en lo que respecta a la investigación como para informar a la comunidad sobre esta problemática”, aseguró Johana Quinteros, referente en el tema, a este medio.