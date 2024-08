RedTulum: La ministra de Gobierno detalló las falencias que encontraron en las unidades

jueves, 22 de agosto de 2024 21:27

Hace un tiempo, la ministra de Gobierno, Laura Palma, llevó a cabo una inspección personal de las unidades de transporte de la RedTulum. Durante la revisión, Palma identificó diversas falencias en las unidades, destacando las áreas que requieren atención y mejora. La ministra enfatizó que estas áreas serán el enfoque principal para trabajar de manera intensiva en su resolución.

"Con esta idea de trabajo que tenemos queremos realmente que esto sea algo que se mantenga en el tiempo y no hacerlo una vez y que no pase más. Hicimos estos viajes como un usuarios más y viajamos en diferentes líneas de diferentes empresas. Fuimos mirando con otros ojos que falencias encontramos en cada unidad", destacó Palma en una entrevista en el programa de Lila Cosma en Telesol.

En este escenario, la ministra detalló las falencias que encontraron y en las que ponen foco. "Hay cuestiones que son más fáciles de solucionar que otras, por ejemplo la limpieza que le falta a muchas unidades. Hay que poner más empeño y voluntad en el mantenimiento de las unidades. Después hay otras cuestiones que son más estructurales como el tema de las rampas para personas con discapacidad. Queremos que todas las unidades lo tengan", afirmó.

La profesional comentó que otro de los temas fundamentales es lo que respecta a los aires acondicionados en las unidades. "Tenemos informes detallados que hay unidades que aún no lo tienen y todos deben tenerlo. Todos están obligados a tener aire acondicionado. Así establecido en el pliego de licitación que se hizo oportunamente. Nosotros trabajamos para los sanjuaninos y si nosotros vemos una necesidad las empresas tienen que cumplir. Hemos pedido que todos tengan aire acondicionado y si no tienen unidades con aire, tal vez será mucho pedir que para el mes de octubre cambien 100% el parque automotor, pero deberán presentar un plan de trabajo de cómo lo van a hacer. Así como el usuario hace un esfuerzo muy grande en pagar cada aumento del pasaje, el Estado hace un esfuerzo muy grande para mantener los subsidios y aumentarlos. Cada empresa también hace su esfuerzo y el servicio es algo que no vamos a descuidar", expresó.

Por último, Palma resaltó que tienen conocimiento de qué es lo que le interesa a los usuarios, el tema del tiempo real cuando ven en la aplicación. "Nosotros somos muy insistentes en esto, en que las empresas están obligadas y eso motivo de acta de sanciones cuando no se hace la carga del tiempo real. Es necesario y somos muy insistentes con ese tema", cerró.