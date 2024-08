La Escuela de Modelos de Estilo San Juan tendrá su primer desfile y abrió una convocatoria especial

jueves, 22 de agosto de 2024 15:42

Calificada como un éxito por su convocatoria y formación, la Escuela de Modelos de Estilo San Juan tendrá sus primeros egresados y se preparan para realizar un cierre por lo alto. Organizan un desfile para inicios de octubre en el Centro Cultural Conte Grand y abrieron una convocatoria especial. Están invitando a tiendas sanjuaninas a sumarse con sus colecciones para que los flamantes modelos profesionales las luzcan en pasarela y ante un importante número de público.

La diseñadora y presidenta de Estilo San Juan, Ana Paredes detalló a Diario La Provincia SJ que "estamos felices con nuestra Escuela de Modelos Profesionales. La verdad que es un éxito y pudimos concretarla con apoyo de UPCN, que nos brinda el espacio en la Casa del Afiliado. En estos meses venimos trabajando con los chicos de la mano de la profesora Romina Huerta en todo lo que es la expresión corporal. Ella les ha enseñado a poder exteriorizar las emociones y a poder controlar su cuerpo, haciendo unos ejercicios increíbles. Y la mano de la profesora, Amira Fernández aprendieron todo lo que es pasarela, poses y trabajo en producción de fotos. En ello, tuvieron la oportunidad de posar para el fotógrafo Nicolás Frías, interpretando un personaje,Estuvieron encantados y fascinados con esta actividad".

Los modelos llegan con la mejor preparación para encarar la pasarela e incluso ya cuentan con sus propias "Polaroid" para sus books profesionales para castings, tanto con Estilo San Juan como fuera de la asociación que nuclea emprendedores sanjuaninos de moda.

"Y para poder finalizar el ciclo de la Escuela de Modelos, que para nosotros es un éxito total, estamos planificando un desfile que también va a tener, además, un espacio de feria. El desfile va a estar dividido en dos etapas: primero, vamos a hacer pasadas con ropa estilo urbano y luego con vestidos de fiesta o ropa de fiesta. Por ello, necesitamos tiendas y locales que quieran sumarse a estas convocatorias que estamos haciendo para el desfile, que quieran mostrar sus colecciones Primavera- Verano. No sólo apuntamos a diseñadores sino a casas comerciales de indumentaria y calzados, en estos estilos", detalló Ana.

La propuesta de la Escuela de Modelos sumará también un espacio de exposición del trabajo de los socios de Estilo San Juan y tendrá actividades interactivas, donde el público va a poder participar. "Estamos armando ahí un espacio de feria, pero con una mirada más joven. Es decir que tengan actividades en donde los chicos puedan sumarse, sacarte fotos y generar un contenido lindo para el público joven"., dijo Ana.

Entusiasmo

Ana contó que los 20 modelos están muy entusiasmados por tener su primer desfile oficial. A ellos se sumarán otros modelos, a través de un casting, y con ello, tener el número de profesionales necesario para el evento.

"El desfile vamos a orientarlo a un público joven que podrá conectarse con las propuestas de moda para la nueva temporada. Además de indumentaria y calzado, invitamos a las casas que venden accesorios y marroquinería que se quieran sumar. Está abierta la convocatoria para ellos. Entendemos la situación que están pasando en cuanto a las caídas de las rentas, porque es algo que también nos golpea a nosotros, porque pertenecemos al mismo rubro. Entonces, queremos utilizar este evento también para ayudar a esas tiendas de la provincia que quieran mostrar sus nuevas colecciones de primavera-verano y que puedan tener un nuevo canal de comunicación, aparte de sus propias redes. Podrán llegar al público a través de la pasarela y mostrar toda la inversión que ellos están haciendo en su negocio", precisó Ana, que desde este 2024, preside Estilo San Juan.

Estilo San Juan les ofrece a los emprendedores y comerciantes la posibilidad de llegar a pasarela y la promoción de lo que se muestre en el evento en sus redes y las del Centro Cultural Conte Grand y medios de comunicación. "Estamos trabajando arduamente para este evento, con gran apoyo de nuestra secretaria Lourdes Muñoz e invitamos a quienes quieran sumarse a contactarse a través del Instagram de Estilo San Juan (@estilo SJ1), o el de nuestra propia Escuela de Modelos (@escuelademodelos_esj). También pueden enviar WhatsApp al 264-471-8897 o al 264-585-6614", precisó.

Balance de diez

La próxima cohorte de la Escuela de Modelos iniciará en 2025 ya que el cursado está pensado para cuatro meses intensivos. Lo que viene ahora son ciclos de capacitación más breves de Estilo San Juan y otras actividades, relacionadas con la moda y el modelaje.

"Como balance, puedo decir que era un sueño para nosotros que Estilo San Juan pueda contar con su propio grupo de modelos. Vimos un entusiasmo en los chicos y cómo ellos realmente están dando todo de sí para poder alcanzar todas las clases, los objetivos que las profesoras les proponen. Es un éxito porque los chicos se sorprendieron cuando no hubo ningún estereotipo que ellos debían cumplir con cuanto a lo físico. Podían ser ellos mismos cumpliendo sus sueños de modelar, Ese es el mensaje que queremos transmitir: que hayan modelos reales. No queremos que salga el talle especial; creo que no hay nada especial sino que somos todos reales y a esto apuntamos. A que puedan haber chicos reales modelando y que las tiendas tengan chicos reales que puedan modelar su ropa con profesionalismo", resaltó Ana.

Y sentenció que "siempre queremos remarcar esto a los chicos: que tomen estos cuatro meses como una inversión a futuro. Que no sea algo que termine el desfile y reciben el certificado. Ellos son modelos profesionales que pueden seguir creciendo, capacitándose y que sigan aún sumando mayor conocimiento a todo lo que es el mundo del modelaje y que sean chicos totalmente profesionales y capacitados, que es algo que necesitamos".