Boleto escolar en San Juan: por qué no se acreditó el beneficio en algunos casos y qué pasará

jueves, 22 de agosto de 2024 10:44

Avanzó la etapa de notificación a los alumnos sanjuaninos que se inscribieron para acceder al boleto escolar, bajo la nueva modalidad de carga de los pasajes en la Tarjeta SUBE. No obstante, hubo inconvenientes en la acreditación del beneficio y desde el Ministerio de Gobierno destacaron qué sucederá.

"Hay algunos estudiantes que dicen no haber tenido el beneficio cargado en la SUBE. Esto es porque habían completado el formulario, tenían el beneficio, pero no tenían la tarjeta SUBE registrada a su nombre. Entonces, al adquirir la SUBE con posterioridad, el beneficio no se pudo cargar. Porque la idea era que tuvieran la tarjeta registrada, primero y después solicitar el beneficio", señaló la ministra Laura Palma, en rueda de prensa.

Ante esto, agregó que "nosotros diariamente estamos verificando nuevamente la base de datos. Así que se va a actualizar. Igual, está habilitado el mail (info.sube@sanjuan.gov.ar) para cualquier consulta. Queremos llevar tranquilidad a todos los usuarios porque veo que se han generado muchas dudas respecto al tema del boleto escolar. Nadie va a quedar sin el beneficio, al contrario".

Palma aseguró que "vamos a prorrogar un poquito más el plazo para que coexistan ambos sistemas: el de la Tarjeta SUBE y el de la credencial de las empresas. Así es que el que no tenga la SUBE va a poder seguir viajando con la credencial unos días más. Que sigan conservando la credencial, ya que el chofer va a poder pedir que se la exhiban. Eso también lo hemos aclarado, porque no podemos permitir que haya un mal uso del sistema del boleto escolar. Entonces, si no lleva uniforme o guardapolvo, y el chofer pide que se le exhiba la credencial, va a tener que mostrarla".