Boleto de colectivos: para Gobierno, se analizan costos pero no hay definiciones de aumentos

jueves, 22 de agosto de 2024 11:26

En los últimos días, hubo nuevas reuniones para revisar costos del transporte público de pasajeros. ATAP presentó su esquema actualizado y desde Gobierno señalaron que no hay fecha definida para retocar el precio del boleto de colectivos.

En rueda de prensa, la ministra de Gobierno Laura Palma destacó que "la verdad es que no queremos aumentar, por ahora. Sabemos que al usuario le cuesta mucho cada vez que se hace un aumento y no son buenas noticias. Sabemos que hay una situación que tendremos que evaluar. Y trataremos, también, de pedir un esfuerzo más al gobernador para poder mantener la tarifa un poquito más".

En contraparte, Palma destacó que pidieron a las empresas "estamos pidiendo que se cumpla, que se empiece a incorporar más unidades con aire acondicionado. Eso es parte de cada reunión, donde nosotros vemos los números pero también vemos las condiciones del servicio. Pedimos que se cumpla el pliego y hay unidades que todavía faltan algunas condiciones. Hemos pedido que se presente un plan de trabajo para ir mejorando.".

"Tenemos que ver cómo avanza la situación. Sabemos que los números cambian mes a mes y que esto no es estático. Es una situación dinámica donde puede modificarse. Sí puedo decir que, ahora y en lo inmediato, no va a haber aumento porque es algo que no queremos. No porque no sea necesario ya que seguramente lo es. Trataremos de pedirle un esfuerzo más al gobernador, como venimos haciendo", destacó.

Acerca del boleto escolar, señaló que "la responsabilidad del control va a ser compartida y se lo hemos pedido así a las empresas. El chofer también tendrá un control de la persona que se suba y tendrá la facultad de requerir que exhiba la credencial".