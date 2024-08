Síndrome Urémico Hemolítico: en San Juan denunciaron a comercios por la calidad de la carne

martes, 20 de agosto de 2024 11:46

Cada 19 de agosto se conmemora el Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y precediendo la fecha, desde Bromatología activaron controles a carnicerías y locales gastronómicos para detectar factores de riesgo. Además, se busca mantener a la provincia libre de enfermedad ya que, aseguran, no hay casos desde pandemia.

Salomé Rodríguez, responsable de la División Bromatología del Ministerio de Salud, destacó en radio AM1020 que "hemos tomado como escenario de riesgo a las carnicerías. Se están haciendo controles todo el año, pero se ha enfatizado un poco más este mes y tenemos 16 inspectores. Más allá de las actividades que realicemos, la clave es la concientización y mantener esa línea es muy difícil. Al ser hijos del rigor, hay que estar un poco más pendientes. Podemos encontrar carnicerías muy bien o muy mal, y las que encontramos mal y no están habilitadas, tienen una infracción".

En ello, destacó que "si encontramos productos que no corresponden y de los que no se puede detener a su trastabilidad, se hace una intervención. Pero podemos ir a un lugar, habilitarlo y a la semana puede que esté mal otra vez. No podemos estar en todas las carnicerías, todos los días y en todos los rubros. Necesitamos de la responsabilidad de la gente en denunciar y no comprar allí".

Rodríguez destacó que en el caso de la carne molida, cuya mala cocción puede ser un riesgo de contraer SUH, el carnicero tiene que molerla frente al cliente. "Si no lo hace, no debería comprar en ese lugar. Ahí es donde va un poco más la concientización del consumidor y ellos pueden ser los ojos nuestros. Por eso, creamos campañas de difusión para que la gente conozca, para que los que tengan este rubro sepan cómo inscribirse y qué cumplir. Tenemos capacitaciones mensuales donde capacitamos 400 personas, en promedio. El semestre pasado hicimos un promedio de 4.000 personas capacitadas para manipular alimentos"

Agregó que hay sanjuaninos que denuncian a carnicerías por presuntas irregularidades, sobre todo en el Gran San Juan y alrededores. "Las recibimos por teléfono, presenciales y muy pronto se habilitará una plataforma digital donde las podrán hacer online", puntualizó.

Sobre la carne de caballo

La faena ilegal de carne de caballo generó alerta en las últimas semana en San Juan y Rodríguez destacó que se trabaja articuladamente con la policía rural.

"Hay un consumo masivo de una carne que, económicamente tiene una gran diferencia, y por algo es. Insisto en que hay que hacer más hincapié en concientizar y capacitar. Por ahí la situación económica hace que el consumidor vaya a algo más accesible, pero a costo de la salud, porque no hay nada que garantice que la carne molida o un producto clandestino que no tiene rotulación, no va a generar un daño al consumidor", sentenció.