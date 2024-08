Ola polar en San Juan: Cómo afrontan los trabajadores una de las jornadas más frías de la semana

martes, 20 de agosto de 2024 19:26

San Juan está atravesando una de las jornadas más frías de la semana, con temperaturas que reflejan el descenso. La máxima en horas de la tarde alcanzó los 7 grados y el cielo permaneció nublado durante todo el día. Sin embargo, el panorama no es alentador para el resto de la semana en materia del tiempo.

La lluvia y el viento sur serán protagonistas en los próximos días. A pesar de este escenario, muchos sanjuaninos deben salir de sus viviendas para cumplir con sus tareas diarias. Los más afectados por esta ola polar son aquellos que trabajan en diferentes rubros en la vía pública.

En este contexto, Diario La Provincia SJ realizó un recorrido por diversas zonas del microcentro sanjuanino para conocer cómo están afrontando estas jornadas los vendedores locales.

Yésica Donoso trabaja en la florería de su tío, ubicada en la puerta del Cementerio de Capital. Lleva un tiempo desempeñándose en ese lugar y, en sus ratos libres, aprovecha para estudiar, ya que en septiembre se recibirá como Masajista Profesional. Además, trabaja como niñera y, cuando llega a su casa en Chimbas, disfruta de la compañía de sus hijos.

"Estoy tomando mates con el brasero al lado mientras estudio", aseguró Donoso a este medio. Destacó que intenta ponerle alegría a esta jornada gris para sobrellevar el frío. Su jornada laboral comienza a las 05:00 horas cuando debe ir a cuidar a los niños en su otro trabajo.

La mujer detalló que realiza todo el trayecto a su trabajo en bicicleta y, una vez que cumple con sus tareas, regresa a casa para estar con sus dos hijos.

Por otro lado, Diego García se encarga del cuidado de vehículos en las cercanías del Aldo Cantoni. Originario del barrio Aramburo, García ha estado dedicado a este rubro en la zona de calle Urquiza durante los últimos meses. Trabaja desde las 14:00 hasta aproximadamente las 23:00 horas.

"Para la comida, por lo menos sacamos algo", sostuvo García. Agregó que el martes fue particularmente difícil debido a las bajas temperaturas. Es padre de dos hijos, de 2 y 8 años, y está próximo a someterse a una cirugía, por lo que trabaja arduamente para cubrir los gastos. Comentó que la actividad de ese día no fue buena y no recaudó "ni para el café". "Hay que lucharla, no queda otra", resaltó.

Por su parte, Juan Alfaro se dedica al rubro de la gastronomía desde hace 4 años. Aseguró que la actividad es compleja y que las ventas se mantienen día a día. Sin embargo, hubo una caída en las ventas y buscan seguir adelante a pesar de la situación difícil.

"Se lleva como se puede", aseguró Alfaro. Reconoció que la jornada del martes fue bastante compleja, pero intentó darle lo mejor para no afectar las ventas. "Afrontamos la jornada de frío con mucho abrigo, buena onda y la compañía del mate", contó.

Finalmente, Gustavo hace 5 meses se dedica a la venta de cosas dulces y busca llegar a cada rincón de la provincia con sus sabores. El sanjuanino detalló que apostó por emprender en este rubro y cuenta con buenas ventas.

"Gracias a Dios hace 5 meses que mantengo el precio fijo", remarcó el emprendedor. Y agregó que pese a las bajas temperaturas sigue ofreciendo sus productos con mucha alegría y orgullo. "Trabajo para poder llevar algo de comida a mi casa", concluyó.