Nació en pandemia y tuvo un paro en neo, frente a todo pronóstico hoy vive una vida plena

Olivia Aranda Sánchez es una de las hijas de la pandemia, nació con siete meses cerca del año de la llegada del Covid a la Argentina, en medio de la incertidumbre y sin protocolos claros. Su madre, Laura Sánchez Trigo contrajo el virus a las 31 semanas de gestación y, cuando no había muchas esperanzas tras sufrir un paro en la internación de Neo del Hospital Rawson, sus ganas de vivir se impusieron sobre las adversidades.

Laura y su familia conocieron a Olivia recién a los 15 días de nacida. "Los días que estaba internada, yo no sabía nada de lo que pasaba. A mi hermana y a mi marido les llegaba el parte. Los últimos partes eran de mucha ansiedad”, dijo a Diario La provincia SJ.

Al respecto agregó, “sabíamos que estaba bien, pero no la conocíamos. Creo que nunca fui totalmente consciente de esos momentos. Cuando salí, me enfoqué en la evolución de ella. Recién fui consciente a los 21 días de nacida cuando le dan el alta", contó.

La neonatóloga les dijo que les daba mucha alegría que se les diera el alta a la mamá y a la hija: "Hemos perdido a muchas mamás y a muchos bebés por COVID". Ese fue el momento de realidad para Laura, quien reflexionó: "Yo la podría haber perdido a ella. Las enfermeras también comentaban a la familia que pensaban que no había salido. Todo esto pasó cuando otra mamá, que era maestra, y otra que era muy joven, murieron en la misma semana".

En los controles médicos, Laura se encontraba con muchas abuelas y tías que iban a hacerse cargo de los bebés, ya que las mamás habían fallecido. "Esa era la realidad que vivíamos ahí. Es un milagro, por el parto que tuve a los tres días", expresó.

A pesar de un derrame cerebral que Olivia sufrió a los tres días de nacida, la niña ha evolucionado favorablemente. "El primer año era ver si se sentaba, después los controles para ver si escuchaba o veía bien", explicó Laura. Hoy, con tres años, celebra que su hija no ha quedado con secuelas y sigue en controles médicos para asegurar su bienestar.

Hoy recuerda aquel día en que la conoció: “muchísima emoción, no sabía si me iba a reconocer o si yo la iba a reconocer, era muy chiquitita. Estaba en una incubadora, no sabia como la iba a agarrar. Esa conexión fue inmediata”, dijo y finalizó, “después de esta experiencia solo queda disfrutar el día a día por qué no sabes cuándo cambian las cosas. Me tomo los tiempos de jugar y estar pendiente de su desarrollo”, finalizó.

Los días del COVID

Laura Sánchez Trigo compartió su experiencia al dar a luz a su hija Olivia en medio de la pandemia de COVID-19. "Me enteré que estaba embarazada en febrero de 2021 y en mayo le dio COVID a mi marido, en plena época de pandemia", relata Laura.

Apenas ocho días después, ella también contrajo el virus. "Llevaba 31 semanas y una semana después nace mi hija con los siete meses recién cumplidos", explica. Durante su enfermedad, Laura comenzó a sentir una fatiga extrema, lo que llevó a su familia a actuar. "Estábamos conviviendo en la misma casa, pero él estaba en una habitación aislado", recuerdó.

Laura se comunicó con su obstetra, pero en ese momento no había muchos cuidados para embarazadas. "A un año de pandemia no había muchos protocolos. Fue luego de eso que a las embarazadas les empezaron a mandar los aparatitos para controlarse la saturación", comentó.

"Fue un día lunes. No respondía coherentemente a los mensajes y, a raíz de eso, me llevan un día a urgencias. Me atendía por mi obra social y me mandaban de vuelta porque no tenían lugar o no atendían embarazadas con COVID", relató. "Incluso los enfermeros me tomaban la saturación en el auto y me mandaban a casa desde la calle".

Finalmente, en el hospital Rawson la tuvieron varias horas. "Como saturaba bien, me mandaron a mi casa. El día miércoles, mi marido me llevó de nuevo a urgencias y me tuvieron todo el día. Recién a las 23 me hacen la cesárea de urgencia, con un hisopado de emergencia y con una saturación baja", explicó.

Olivia nació prematura y fue directamente a neonatología. "No llegué a la entubación, estuve internada cinco días y me trasladaron a un área especial para mamás con COVID unas 24 horas y me dieron el alta", dijo Laura. "A mi hija la aislaron porque no sabían si tenía o no el virus. Al tercer día le dio un paro, y uno de los médicos decidió empezar a darle unas gotas de leche y ella empieza a levantar".

Laura recuerdó que, hasta el momento, los partes eran reservados y no había muchas esperanzas sobre cómo reaccionaría Olivia. "Ella no tuvo COVID, pero en los primeros momentos hubo muchas dudas porque le hacían las pruebas que daban negativas y positivas, hasta que un médico decidió cortar el cordón umbilical que quedaba y ahí le dio totalmente negativo porque el virus estaba en ese pedacito", cerró.