Descubriendo la magia de ser pequeño: los niños sanjuaninos dieron la fórmula para ser feliz

domingo, 18 de agosto de 2024 10:35

"Ser niño es ser yo". Sin más palabras y con una claridad propia de la infancia, Roxy expresó lo que es ser pequeña. Este domingo se celebra en todo el país el Día de la Infancia, y en este contexto, los niños contaron precisamente qué es ser niño y cómo se hace para ser feliz.

Cinco pequeños y sus familias compartieron sus visiones sobre lo que significa esta edad, revelando la belleza y la simplicidad de este período de la vida. Diario La Provincia SJ conversó con ellos para conocer de cerca cómo viven esta celebración.

“Me gusta jugar mucho y ser chiquita”, dijo sin muchas vueltas Francesca sobre lo que la hace feliz mientras piensa en jugar con sus compañeritos del JINZ41 en el Parque de Mayo. Al ritmo de la pequeña, su mamá Carla Farías describió la niñez de sus tres hijos como una etapa llena de alegría y descubrimiento. "Es algo hermosa la niñez. Ellos lo disfrutan mucho, les gusta jugar, salir y pasear. Son felices con una golosina y estando con sus hermanos y padres", comentó subrayando que a pesar de las dificultades económicas, Carla asegura que la felicidad de sus hijos no depende de los bienes materiales, sino de los momentos compartidos en familia.

Para la pequeña Roxy, de 5 años, lo lindo de ser niño es precisamente eso. “Me gusta ver tele y venir al parque, pero un ratito", dijo entre risas y luego agregó: "me gusta jugar, ser chiquita y me gustaría ser como mi mamá”. Al escucharla, su mamá Patricia Saavedra, se llenó de orgullo y dio la fórmula para encontrar la felicidad en la niñez: “Para mi la niñez es alegría, diversión, compartir muchas cosas con ella. Que siempre juegue, disfrute la niñez porque es lo más lindo que hay. Siempre con mis hijos juego porque me gusta compartir cosas, nos reímos".

A pocos metros de ellos, Renata de 5 años se interesa por hablá y contar qué le gusta hacer para ser feliz. “Me gusta jugar y bailar con mi hermana. Me gusta bailar Zumba”, aseguró la pequeña con una buena fluidez de sus palabras. Su mamá Aldana Jofré considera que la niñez es una etapa de aprendizaje constante y felicidad. “Aprendemos mucho día a día con ella y tratamos de guiarla en los valores y por el buen camino”, señaló Aldana.

Thiago y Mateo Ripoll son hermanitos y cómplices para el juego. Si bien tienen distintas edades, juegan con otros niños donde la alegría es el verdadero protagonista. "Me gusta jugar y ver tele. Soy feliz viendo Spiderman", señaló entre risas Thiago quien reconoció: "me gustaría ser como Spiderman". Al escucharlo, Mateo de 3 años agregó: "me gusta jugar y ver el Pollito Pio". Su mmá Brisa Torres destacó que la niñez es algo único y especial. “Ellos aprenden muchas cosas y disfrutan cada día", señaló.

Por su parte, la pequeña Ámbar Muñoz dijo cómo se hace para ser feliz: "voy a bailar y me gusta jugar en el patio con una muñeca". Su abuela Clara Yañez, reflejó una perspectiva profunda sobre la niñez: “Quiero que mi nieta disfrute su niñez y que pueda salir adelante bien. La niñez es algo que se recuerda con cariño y deseo disfrutar junto a ella”.

El Día del Niño en San Juan no solo celebra la inocencia y la alegría de ser pequeño, sino también el valor de los momentos compartidos en familia. Estas experiencias, llenas de risas, juegos y amor, subrayan la esencia de lo que significa ser niño: una etapa de descubrimiento y felicidad que, a pesar de las dificultades, siempre brilla con luz propia.

EN EL PARQUE DE MAYO

Todos los niños forman parte del equipo escolar del JINZ 41 de la escuela Comandante Cabot y Teniente Ibañez. El viernes pasado todos vivieron una jornada inolvidable en el Parque de Mayo, con motivo de la celebración del Día de las Infancias. La salida, que reunió a aproximadamente 30 niños de las salas de 3, 4 y 5 años, fue una oportunidad para explorar y conocer más sobre este emblemático espacio de la ciudad.

“Nos hemos convocado aquí para celebrar el día con los chicos, compartiendo juegos, bailes, canciones y disfrutando de una merienda. También hemos contado con la participación de las mamás, quienes se unieron a la celebración con mucha predisposición”, comentó Natalia Carrizo, maestra del JINZ 41, a Diario La Provincia SJ.

La elección del Parque de Mayo como destino tuvo un propósito educativo. Según Natalia, muchos de los niños no conocían este parque debido a la cercanía con el parque de Chimbas, que era más familiar para ellos. “En nuestras conversaciones previas, surgió que no conocían el Parque de Mayo. Así que decidimos usar el parque como un punto de referencia para enseñarles sobre la ubicación y la importancia de los hitos”, explicó la maestra.

La visita comenzó en el famoso reloj del parque, que sirvió como punto de encuentro y primer hito para los pequeños exploradores. A medida que avanzaban, los niños descubrieron otros elementos emblemáticos del parque, como la fuente, el monumento y el jardín vertical. “Fue impresionante ver la sorpresa de los niños al encontrar plantas en las paredes del jardín vertical. Algunos estaban tan acostumbrados a ver macetas en el suelo que no podían creer que las plantas pudieran crecer en las paredes”, agregó Natalia.

El paseo no solo permitió a los niños aprender sobre los distintos puntos de referencia del parque, sino que también les ofreció una nueva perspectiva sobre la convivencia y el comportamiento en espacios públicos. “A través de esta salida, les enseñamos a ubicarse en el espacio, a entender el concepto de punto de referencia y a respetar el entorno”, señaló Natalia.